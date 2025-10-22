Gigi Becali a luat foc după acuzațiile de blat de la Metaloglobus – FCSB 2-1: ”Lumea a înnebunit acum”

ADVERTISEMENT

Fără victorie în primele 13 etape din SuperLiga, Metaloglobus a dat lovitura și a obținut primul succes chiar în fața campioanei FCSB. Deși dezamăgit de evoluția jucătorilor săi, Gigi Becali a negat vehement acuzațiile de blat.

Reacție fabuloasă a lui Gigi Becali după acuzațiile de blat de la Metaloglobus – FCSB 2-1

După eșecul suferit de ”roș-albaștri” în fața unei formații care nu este văzută cu șanse prea mari să scape de retrogradare, în mediul online au apărut diferite persoane care au vorbit despre un blat la pariuri.

Patronul Gigi Becali a fost extrem de deranjat de aceste acuzații nefondate și consideră că rețelele de socializare, dar în mod special TikTok-ul, poate aduce orice om normal în stare de nebunie.

”Orice nebun care zice pe TikTok… Nu putem să facem așa. Dacă acuză cineva… Pe TikTok poate să zică orice… Lumea a înnebunit acum. După doi-trei ani de TikTok orice om normal se face nebun. O să vedeți voi. Vă spuneam de vaccin, nu credeați”, a declarat Becali, la emisiunea Fotbal Club de la

Becali și-a distrus jucătorii după eșecul cu Metaloglobus

Imediat după înfrângerea suferită în fața lanternei Metaloglobus, scor 1-2, deși campioana României a condus la pauză cu 1-0, patronul FCSB nu a mai rezistat și . Principalele ținte au fost Risto Radunovic, Darius Olaru și Baba Alhassan.

”Eşti condus de Metaloglobus, s-a întâmplat. Dar e 2-1 în minutul 50 şi ceva. După aia… Să nu mai pasezi, să nu te mişti pe teren, să nu câştigi. Eu nu mai înţeleg, e ceva… Aveam 1-0. George Popescu pasă lui Olaru, ăla lui, ăla lui… Miştocăreală, miuţă, de la unul la altul doi metri.

Radunovic, nimic, Olaru dă doar la adversar. Baba Alhassan, cu ambele goluri. De unde să mai scot pe altul? Asta este. Nu am ce să fac eu, îmi văd de viaţa mea. Asta e viaţa lor, le ajung atâţia bani. De ce să îi fac loc lui Olaru? Să dea toate mingile la adversar? Să luăm alţi jucători să jucăm. Radunovic nu mai e fotbalist. Şut nici el”, a spus Gigi Becali.

FCSB riscă să rateze play-off-ul. Cum arată clasamentul SuperLigii

Formația ”roș-albastră” a avut un start de sezon intern dezastruos, dar a dat semne de revenire după victoriile cu Oțelul Galați și Universitatea Craiova. Însă, a readus în discuție posibilitatea ca FCSB să rateze play-off-ul.

După disputarea a 13 etape, campioana en-titre se află pe un neverosimil loc 12, cu doar 13 puncte. În acest moment, formația patronată de Gigi Becali este la 6 puncte în spatele Oțelului, echipă aflată pe ultima poziție care asigură prezența în play-off.

Ce program are FCSB până la finalul anului

În finalul acestui an, FCSB mai are de jucat 8 meciuri extrem de importante și nu își mai permite să facă pași greșiți dacă vrea să ajungă în play-off. Programul partidelor din 2025 este următorul: