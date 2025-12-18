Gigi Becali a luat foc după anunțul lui Gino Iorgulescu: „Să tacă! Să-și vadă de treaba lui!”

ADVERTISEMENT

Superliga României ar putea suferi o modificare importantă în perioada următoare. Președintele LPF, Gino Iorgulescu, a declarat că, în opinia sa, numărul de echipe ar trebui să se reducă de la 14 la 12. Gigi Becali, patronul de la FCSB, a reacționat imediat. Omul de afaceri nu este de acord cu această propunere.

Se reduce numărul de echipe în Superliga României? Care e planul lui Gino Iorgulescu

Echipele din România care joacă și în cupele europene ajung să aibă un calendar extrem de aglomerat, cu meciuri din 3 în 3 zile. Mai mult, în ultimele sezoane s-a demonstrat că anumite formații nu fac față nivelului competițional din primul eșalon al fotbalului românesc.

ADVERTISEMENT

Acestea sunt principalele motive pentru care a apărut ideea de a reduce numărul de echipe în Superliga României. În acest mod, automat, numărul de meciuri într-un sezon ar scădea, iar nivelul competițional ar crește. În plus, banii veniți din drepturile TV s-ar împărți la mai puține cluburi, așa cum a explicat Gino Iorgulescu.

Gigi Becali, reacție în forță după anunțul lui Gino Iorgulescu! Patronul FCSB nu acceptă reducerea numărului de echipe în Superliga

Doar că nu toată lumea este de acord cu această propunere. Gigi Becali a reacționat imediat. nu înțelege de ce Gino Iorgulescu a ieșit public cu asemenea declarații, întrucât o astfel de modificare trebuie votată înainte să fie aprobată.

ADVERTISEMENT

„E treaba lui ce a declarat. Nu poate să facă el cum vrea. Trebuie să voteze cluburile. Și să fie și televiziunile de acord. Eu nu votez! FCSB nu e de acord. Cui îi convine să fie mai puține echipe? Cine stabilește ce echipe retrogradează? Nu înțeleg de ce a vorbit. Trebuia să-și vadă de treaba lui. De ce vorbește degeaba? Mai ales că vin și alegerile și poate lumea nu o să-l mai voteze. Trebuia să tacă!

ADVERTISEMENT

Dacă vrea, poate să facă un play-off cu primele 4 echipe. Și ori se trage la sorți, ori joacă locul 1 cu locul 4 și locul 2 cu locul 3. Apoi încă un meci și se stabilește campioana. Asta ca să fie mai puține meciuri. Dar și asta trebuie făcută prin Ligă și trebuie votată de cluburi.

Mie îmi convine sistemul cu play-off și play-out. Și nu doar mie, ci tuturor echipelor care joacă în cupele europene. Mai trăgeam noi la titlu dacă nu era sistemul actual? Avem timp să ne revenim. Ne convine să fie și echipe mai mici. Da, se va zice că banii din drepturi se vor împărți la mai puține echipe. Dar și televiziunile vor spune că vor da mai puțini bani, că sunt mai puține meciuri. Gino a vorbit aiurea!”, a explicat Gigi Becali, conform .

ADVERTISEMENT

Ce a declarat, de fapt, Gino Iorgulescu

Varianta de 12 echipe în Superliga României a fost dezvăluită în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA. Marius Mitran a explicat că are informații conform cărora LPF are în plan să reformeze campionatul României, iar câteva zile mai târziu

„Ar trebui să facem un campionat cu 12 echipe. După cum vedeți, nu sunt echipe foarte multe, nu sunt stadioane, nu sunt condiții. Și o să umblăm la licențiere, să punem condiții mult mai dure ca să poată să funcționeze în Liga 1. Dacă punem pe hârtie și suntem lucizi să facem și performanță, ar trebui să accepte un campionat cu 12 echipe.

S-ar termina și play-off-ul și play-out-ul în același timp și se concentrează și valorile. Banii se împart la mai puține și sunt mai mulți. Și pot să-și ia jucători mai valoroși”, a declarat Gino Iorgulescu, conform