Gigi Becali a luat „foc” în cazul Gikiewicz: „Comentez ce spune un vagabond? Minte!”

Gigi Becali a intervenit în acuzațiile pe care Lukasz Gikiewicz, pe care le dezminte și spune despre fostul atacant al FCSB-ului că spune numai minciuni.

Patronul FCSB-ului spune că nu este o decizie TAS, însă îi va plăti jucătorului banii pe salariile neprimite din perioada în care a avut contract cu echipa „roș-albastră”.

Gigi Becali a luat „foc” în cazul Gikiewicz

ce Lukasz Gikiwicz a câștigat un proces la comisiile UEFA, care o obligă pe FCSB să îi plătească salariile fostului atacant al echipei:

„Ce acuzații? Nu există decizia TAS, nu am fost la TAS încă, am fost la comisii și comisia UEFA nu a condamnat, nu am primit amendă, comisia a spus că au fost practici psihologice, nu mai știu cum și ne-a obligat să îi plătim salariul.

El a plecat de la echipă, el făcea niște lucruri la antrenamente, care ne deranjeau. Eu i-am spus lui Vali să îi ia mașina ca măcar să nu deranjeze antrenamentele. El sfida antrenorul, am dat și probe, a fost și filmat. Nu avea chef, comenta, se ducea la marginea terenului”.

„Mai bine a plecat și îi dau suta de mii de euro și să fie plecat. Nu aveai ce să-i faci, că avea contract. El a plecat și după a invocat că am făcut presiunie psihologice, asta a spus el, l-au crezut pe el. Noi am propus să-i dăm cinci salarii, dar n-a vrut. El minte.

Nu e adevărat nimic din ce a spus. La vestiar nu merg niciodată, poate se referă că am fost la sala de mese, dar la vestiar nu merg. Dacă am țipat, credeți-l pe el și gata”, a mai spus Gigi Becali la TV DigiSport.

„Ce să comentez ce spune un vagabond?”

„Putem să comentăm decizia asta, ca să știe lumea că nu e TAS, nu e amendă. Dar nu stau să discut ce spunea unul, care era fotbalist și care a zis nu știu ce, nu stau să comentez.

Ce spune Gikiewicz nu face valuri! Eu am vorbit românește, dar voi, presa, interpretați de zici că am spus în turcește.

Gikiewicz și cu noi am constatat că e bine să nu mai vină la antrenamente. Oricum trebuia să îi dau salariul că era contract. Comisia nu ne-a condamnat, nu ne-a amendat și ne-a obligat să-i dăm banii de salariu”,

„Când vrei să faci liniște la echipă… i-a și spus antrenorul să iasă de pe teren și n-a vrut, de veniseră bodyguarzii la teren, pe margine, ce era să-i mai fac, să-l luăm la bătaie?

Ce să comentez ce spune un vagabond, îi luați apărarea unui străin? El spune minciuni, că am țipat și nu știu ce… prost sunt eu că mă bag în astfel de discuții. Am greșit că l-am luat, îmi asum.

Ca să vezi care e miza, noi când am semnat cu el, el voia să semnăm pe 6 luni, dar pe 6 luni nu puteam să semnăm și am făcut un contract pe un an.

Când noi am făcut treaba asta, i-am spus că îi dăm banii pe șase luni, dar el nu a vrut, a vrut pe un an, l-a învățat impresarul. Mi-a spus că o să meargă la comisii, el a luat în plus vreo 40.000 de euro în plus”, a mărturisit Gigi Becali.

„Nu mai merg la TAS, că oricum îi dă tot lui dreptate. Îi plătesc și gata, ce să mai plătesc altceva. Nu mi s-a întâmplat niciodată așa ceva, cum a făcut ăsta. Noi încercăm să ne protejăm, 100.000 de euro nu o mare problemă pentru un club pentru un club ca FCSB – Super Steaua, așa o să-i spun de acum, poate mă amendează Talpan.

MM mi-a zis că ăsta face numai de-asta, că merge la comisii și a fost pe la 9 echipe în ultimii 4 ani, el m-a avertizat. Aveam nevoie de un atacant neapărat. Gikiewicz era slab, era mai slab decât Vukusic, ăsta adus de MM, ăsta era prea slab”, a încheiat patronul „roș-albaștrilor”.