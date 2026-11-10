Gigi Becali, contre acide în direct cu Gică Craioveanu: „De unde ai caterincă tu cu mine?”

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În timpul unei emisiuni televizate, Gigi Becali (68 de ani) l-a pus la zid pe Gică Craioveanu (58 de ani) pentru o reacție pe care a avut-o fostul atacant. Patronul FCSB a izbucnit în momentul în care ”Grande” a râs la o explicație pe care a dat-o.

Gigi Becali, contre dure cu Gică Craioveanu

După ce a vorbit despre în staff-ul tehnic al lui Laurențiu Reghecampf, Gigi Becali a explicat încă o dată că de acum înainte se va ocupa personal de transferuri.

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În discuția de la intervenit și Gică Craioveanu care l-a întrebat pe patronul FCSB ce se va întâmpla dacă jucătorii pe care îi va aduce nu se vor plia pe sistemul folosit de antrenor, iar Becali a replicat ferm: ”Nu există așa ceva”.

Răspunsul l-a făcut pe Craioveanu să izbucnească în râs, însă reacția lui „Grande” nu a fost pe placul lui Gigi Becali. Acesta a avut o reacție acidă la adresa fostului internațional și a încheiat prin a ataca și Universitatea Craiova.

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„Eu zic că Pădurariu e peste Bancu acum! Am zis doar o părere, nu vreau să mă contrazic cu nimeni. Bine domne, ori vorbesc cu tine, domnul Moraru, ori îmi dați alți invitați să mă întrebe să râdă prin studio. Stau eu să fac caterincă acum cu Craioveanu? Eu fac caterincă pentru că sunt Becali, dar de unde până unde are Craioveanu caterincă cu mine?

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Câți ani ai tu? Mai ai până la 69 de ani. Respectați vârsta și cu asta basta! Am ajuns eu Becali să râdă Craioveanu de mine prin emisiune? De unde face caterincă el cu mine? Vor intra în sistemul pe care îl vreau eu. Când o să ajungeți voi, Craiova, să bateți Chelsea, să scoateți Valencia și Ajax, atunci să vorbiți. Hai, lăsați vrăjeala. Să intrați și voi măcar în Europa League și atunci să vorbiți de Becali”, a izbucnit patronul de la FCSB.

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Gigi Becali îi dă afară pe Florin Cernat și Alin Stoica

În intervenția avută, Gigi Becali a anunțat că începând de mâine (n.r. – miercuri, 11 noiembrie) Florin Cernat și Alin Stoica nu vor mai lucra la FCSB. Acestora le-a reproșat transferurile ratate și, în special, aducerea lui Aymen Boutoutaou.

În plus, omul de afaceri , despre care a precizat că a ajuns să aibă prea multă putere și toată lumea din club îl consultă înainte de luarea unor decizii. În ciuda nemulțumirilor, Becali a explicat că nu se va despărți de MM Stoica.