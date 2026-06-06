Gigi Becali a luat o decizie radicală după țeapa de 1,7 milioane de euro: ”Nu mai fac afaceri cu ei. Sunt mai deștepți”

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Nemulțumit de faptul că FCSB nu a reușit să prindă play-off-ul în sezonul recent încheiat, Gigi Becali a anunțat o importantă campanie de transferuri în această vară. Însă, a precizat care este clubul de la care nu mai cumpără niciodată.

Decizie categorică luată de Gigi Becali. Cu ce club din SuperLiga nu mai face afaceri

În urmă cu un an, Gigi Becali dădea o lovitură extraordinară pe piața transferurilor și pentru un milion de euro plus cedarea lui Alex Musi. Doar că fotbalistul a fost departe de evoluțiile bune avute în tricoul ”roș-alb”, iar patronul FCSB a înțeles că a fost ”păcălit” și nu mai vrea să facă afaceri cu rivala din Ștefan cel Mare.

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”L-am luat Politic, căpitanul lui Dinamo, aproape două milioane a costat, ce să facem? Am pierdut banii, a fost varză când a venit la noi. De la Craiova nu poți să transferi pentru că nu îți dă jucători, oamenii au și ei pretenții, acolo sunt 10 inși (n.r. acționari). Sau dacă vor să vândă dau cu 7 milioane de euro, fiecare face ceea ce vrea. Dar nu ai ce să discuți cu ei în primul rând.

În al doilea rând, cei de la Dinamo sunt mai deștepți ca mine. Fac afaceri, sunt mai buni ca mine. Nu e păcăleală. Era un om, Andrei, era prieten cu tata. Îi spunea taică-su lui Andrei: ‘Bă, cu Tase să nu cumperi de la el, să nu îi vinzi. Să te asociezi cu el’. Așa și eu cu Dinamo, nu fac afaceri. De asociat nu pot să mă asociez cu ei, dar afaceri nu mai fac, știu mai mult fotbal decât mine. M-au păcălit, mi-au luat 1,7 milioane. Cum să fac cu Dinamo dacă știe mai bine decât mine?”, a declarat Becali, la emisiunea .

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De ce nu se teme de Rapid și CFR Cluj

Întrebat dacă este interesat de transferul unor jucători de la Rapid precum Alexandru Dobre sau Claudiu Petrila, omul cu banii de la FCSB a anunțat este dispus să facă în continuare afaceri atât cu giuleștenii, cât și cu CFR Cluj.

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”Cu Rapid aș face afaceri, că sunt mai deștept ca ei. L-am lăsat pe Moruțan acolo. Cu Cristea, cu Oaidă, cu Rapid fac. Cu ei fac afaceri, cu Dinamo nu fac, sunt mai deștepți ca mine. Cu CFR am făcut, sunt mai deștept ca ei. Nu mai fac afaceri cu ei pentru că nu am ce să iau. L-am luat pe Bîrligea, m-a costat 3 milioane de euro. Fac afaceri cu ei pentru că sunt mai deștept”, a spus Gigi Becali.

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Gigi Becali, schimbă din temelii FCSB

Îndârjit după ce echipa sa a ratat prezența în play-off și a prins în ultimul moment, la baraj, un loc de Conference League, Gigi Becali anunțat că la FCSB în perioada de mercato din vară.

”Sunt oameni care studiază tot, văd despre ce e vorba, 20, 30, 100, 1000 de jucători. Ei selectează trei, din trei aleg eu unul. Până acum mi-au arătat, am ales ceva, suntem în negocieri. O să vedem care e treaba. Normal că nu dau 10 milioane pe un jucător, nu? Echipa trebuie întărită. Am zis că transfer 6 jucători, nu 1-2, înseamnă că nu mai sunt mulțumit de ce se întâmplă.

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Echipa trebuie schimbată din temelii. Dacă te bate Metaloglobus, dacă te bate Slobozia, ce pretenții mai ai? Trebuie să întărești echipa, egal mai merge, poate a fost ghinion, dar să te bată aceste echipe înseamnă că trebuie să schimbi din temelii. Din România nu ai ce să transferi, eu am încercat tot timpul, dar nu am ce să iau”, a afirmat Becali.