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Patronul celor de la FCSB, Gigi Becali, a avut parte de un moment atipic în Parlament. Miliardarul a decis să ia cuvântul de la tribuna Parlamentului din postura de deputat neafiliat. Și-a uitat cartela de vot și nu a putut vota împotriva moțiunii simple pe care PNL și USR a depus-o împotriva ministrului sănătății Alexandru Rogobete.

Gigi Becali și-a uitat cartela și nu a putut vota la moțiune. A preferat să ia cuvântul în Parlament

A profitat, totuși, de ocazie pentru a transmite un mesaj la adresa Opoziției din Parlament, în special împotriva celor din USR și PNL. Nu a uitat-o pe fosta ministră Diana Buzoianu, pe care o consideră „satanistă” pentru că l-a obligat să dărâme o biserică pe care o construia la Techirghiol. „Bună ziua, vă salut domnule președinte și domnilor colegi. Este prima dată când iau cuvântul pentru că am uitat cartela de vot și vreau să votez împotriva moțiunii.

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Pentru că așa a fost să fie, vreau să vă dau un sfat din înțelepciunea vârstei. , ați dărâmat o biserică, așa că nu vă mirați când vă numesc pe USR sataniști. Să fiți sănătoși!”, a spus Becali.

simplă depusă de PNL și USR împotriva lui Alexandru Rogobete, Ministrul Sănătății. Cu toate acestea, ministrul PSD nu are nici cea mai mică intenție să demisioneze.

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Alexandru Rogobete refuză să-și dea demisia de la Ministerul Sănătății

„Dincolo de circul care îi caracterizează, pentru că doar atât ştiu să facă, nu am cum să îmi dau demisia în faţa unei moţiuni scrise de un urmărit penal care a lăsat datorie românilor un miliard de euro pentru vaccinuri cumpărate pentru patru generaţii. Nu am cum să îmi dau demisia de o moţiune scrisă de unii care n-au făcut nimic pentru ţara asta niciodată”, s-a apărat Rogobete.