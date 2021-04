Gigi Becali a mai inventat o poreclă în fotbalul românesc: “Debelihu s-a împins în Popescu!”

FCSB a pierdut Supercupa României cu CFR Cluj după executarea loviturilor de departajare. Roș-albaștrii au șocat pe toată lumea în momentul în care au trimis nu mai puțin de cinci jucători în teren, la pauza meciului.

Gigi Becali a declarat că cele cinci schimbări au fost un experiment pentru a atrage atenția celor de la Federația Română de Fotbal, care a programat Supercupa fără a cere și părerea celor de la FCSB.

Patronul FCSB a găsit o nouă poreclă în fotbalul românesc și a glumit pe seama numelui lui Gabriel Debeljuh, cel care a cerut penalty la o intervenție a lui Ovidiu Popescu în careu porții apărate de Vlad:

“Debelihu se duce și intră el în Ovidiu Popescu, n-a fost penalty. Am văzut că Edi și-a dat seama că a greșit. Ne spune el să nu vorbim? Când dracii îi întunecă mintea lui Istvan Kovacs și nu dă penalty că pune Camora mâna pe ea?

Pentru noi a fost experiment. Nu că nu mă deranjează, e mai mult. A fost pentru mine o revelație. Am făcut experimente, am jucat cu copiii și am rezistat cu CFR”, a spus Gigi Becali la sport.ro.

Edi Iordănescu i-a replicat mereu lui Gigi Becali pe tema arbitrajului și spunea despre patronul FCSB că pune o presiune foarte mare pe arbitri, lucru care nu este normal înainte de startul play-off-ului:

”Mă supără, văd ce presiune se creează, văd conducători și patroni de la alte echipe, care comentează despre noi, în speță domnul Becali. Încă o dată îl spun, îl respect foarte mult, dar văd că vrea să ne arbitreze de la televizor.

Înțeleg, se pricepe la latura tehnico-tactică, dar nu poate să stăpânească și arbitrajul. Nu există meci al CFR-ului pe care să nu-l comenteze. Noi suntem hoții cu buzunarele goale.

Noi furăm joc de joc, dar etapa trecută am avut două penalty-uri și am ieșit cu impresia că Dinamo a fost dezavantajată. Acum am avut penalty, i-a rupt șortul lui Camora”, a spus Iordănescu după meciul cu Craiova.

