Gigi Becali a mai pierdut un proces. Câți bani au de primit doi jucători dați afară de FCSB

Gigi Becali e din nou bun de plată după ce Adi Popa și Alexandru Stan au câștigat litigiile cu FCSB. Conflictul dintre finanțator și cei doi fotbaliști a început în perioada stării de urgență, atunci când jucătorii au fost băgați în șomaj tehnic.

Popa și Stan și-au cerut drepturile după ce Becali nu a vrut să îi mai plătească, dar acum, la șase luni distanță, cei doi fotbaliști își pot lua banii, având în vedere că au avut câștig de cauză la Comisia de Recurs a FRF.

În acest litigiu, Popa și Stan au fost susținuți de AFAN (n.r. Asociaţia Fotbaliştilor Amatori şi Nonamatori din România), iar acum trebuie să primească împreună un total de 71 de mii de euro.

Gigi Becali e obligat să le dea bani lui Adi Popa și Alexandru Stan. FCSB poate face recurs la TAS

Adi Popa are de luat 45 de mii de euro de la Gigi Becali, în timp ce Stan va încasa 26 de mii de euro. Deși deciziile sunt definitive și executorii, finanțatorul „roș-albaștrilor” are la dispoziție 21 de zile pentru a face recurs la TAS.

Dacă Adi Popa e liniștit din punct de vedere sportiv, mijlocașul semnând liber de contract cu FC Voluntari, situația lui Alexandru Stan e mai puțin plăcută. Fundașului îi expiră înțelegerea cu FCSB abia în vara lui 2021 și nu are voie nici măcar să se antreneze cu FCSB.

Adi Popa a pierdut bani ca să joace la FCSB

Deși a pus umărul la multe dintre performanțele recente reușite de FCSB, Adi Popa a avut parte de o despărțire neplăcută de echipa lui Gigi Becali.

Mijlocașul are opt trofee în tricoul roș-albastru (opt titluri, două Cupe ale României, o Cupă a Ligii și o Supercupă), dar a fost dat afară și a trebuit să aștepte jumătate de an pentru a își primi banii cuveniți.

Mai mult, mijlocașul a declarat că, în 2019, atunci când s-a întors la FCSB sub formă de împrumut de la Reading, a renunțat la o sumă consistentă de bani.

„Eu când am venit la FCSB, în vară (n.r. în 2019), nu am venit pentru bani. Am renunțat la 180 de mii de euro, pe care îi luam de la Reading, în speranța că voi veni, așa cum mi-a fost promis de Gigi Becali, și voi recupera acei bani din bonusuri. Reading mi-a plătit o parte din salariu, altă parte a suportat-o FCSB, dar tot am pierdut 180 de mii de euro.

Domnul Helmuth Duckadam a spus că eu mă judec pe mărunțiș și că aș putea să renunț, dar eu sunt neplătit de atâtea luni. Marți am primit șomajul pe mai. Eu din 15 ianuarie până în mai nu am fost plătit, asta înseamnă că trebuie să primesc aproape 55 de mii de euro”, a declarat Adi Popa la Digi Sport.

În ceea ce îl privește pe Alexandru Stan, fundașul a fost cumpărat pentru 300 de mii de euro de la Astra, în vara lui 2018, dar nu a apucat să joace decât 14 meciuri pentru roș-albaștri, perioadă în care a reușit un assist.