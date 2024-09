Gigi Becali a numărat banii câștigați de FCSB, în direct! „Am luat un milion, de fapt. Victoria cu Riga valorează dublu!”

. Echipa condusă de Elias Charalambous și Mihai Pintili a câștigat la scor, 4-1 contra letonilor de la RFS. Gigi Becali, patronul campioanei României a intrat în direct la FANATIK SUPERLIGA și a purtat o discuție despre partea financiară și încasările clubului.

La FCSB, socoteala se face numai pe bani

Invitatul lui Cristi Coste la FANATIK SUPERLIGA, Gigi Becali, a intrat în direct și s-a destins. A făcut mai multe dezvăluiri cu privire la banii pe care îi va încasa din meciurile europene și nu numai.

ADVERTISEMENT

„Eu când fac socoteala, eu fac socoteala la bani. Că dacă nu fac socoteala la bani, nu pot să arăt nici performanță. Că de exemplu, uite. A făcut Dumnezeu, am căzut Craiova, Dinamo. Păi eu din cupă pot să iau 4 – 500.000. Luăm 600.000 cu Dinamo, 300.000 mai trebuie să îi iei. Am căzut cu Craiova și cu Dinamo acasă.

Cu Craiova acasă mai facem încă 400 – 500.000. Dacă e stadionul plin, luam 500.000 din bilete, în cupă. Asta înseamnă. Acuma, eu de ce fac socoteala la bani? Pentru că ieri, de exemplu, mi se pare, se înmulțește 900.000, iar dacă noi acum s-ar fi terminat Europa League, noi vom lua 900.000 înmulțit cu 35. Adică am lua vreo 30 și ceva de milioane.”, a declarat Gigi Becali în direct, la FANATIK SUPERLIGA, emisiune care se desfășoară în fiecare luni, marți și vineri de la ora 10:30, numai pe .

ADVERTISEMENT

Latifundiarul din Pipera susține că FCSB-ul a încasat de pe meciul de aseară, un milion de euro. Motivul pentru care campioana României va beneficia de mai mulți bani decât cei alocați pe o singură victorie de către UEFA, a fost divulgat de Becali.

„Noi am luat pe victorie, dar noi am luat aproape un milion. Îți spun de ce. Pentru că alea 3 puncte îți dau un clasament. Și mai iei încă 900.000 de clasament, cum ar veni. Cu fiecare loc clasat, 900.000 de mii în plus. Să nu zicem că 9, că nu știm dacă influențează un loc alea 3 puncte. Dar o jumătate de loc, adica 3 – 400.000 influențează, eu am luat un milion aproape ieri. Mă refer la marketul ăla. Se ia după un loc clasat”, a adăugat Gigi Becali.

ADVERTISEMENT

Aproape 35.000 de fani la debutul FCSB-ului în Europa League

FCSB s-a calificat în noul format UEFA Europa League pentru prima dată, după 7 ani. Pe Arena Națională, crainicul a anunțat un număr de 34.257 de spectatori în locurile din tribune. „Roș-albaștrii” .

„Oamenii mi-erau dornici. Aveau sete și am vorbit, de exemplu, cu un italian. Și mi-a zis că după pandemie, stadioanele sunt pline în Italia. Oamenii au stat în casă, iar asta am spus-o eu mai demult și acum se adeverește. Oamenii sunt sătui de virtual, sunt sătuli de Inteligența Artificială. Fotbalul este un fotbal natural, omenesc al omului. Nu e nimic artificial, nu e nimic virtual.

ADVERTISEMENT

Și atunci oamenii tind, că așa e ființa omului, să tindă spre om. Adică ori cât ai face tu de virtual, tot omul pe mine mă atrage (n.r. să vină să vadă pe stadion)”, a mai adăugat Gigi Becali în legătură cu prezența numeroasă pe stadion a microbiștilor.

Invitatul permanent la FANATIK SUPERLIGA, Alin Buzărin, s-a bucurat de cele auzite din gura lui Gigi Becali. După părerea sa, declarația omului de afaceri s-a numărat printre cele mai de valoare din ultimii 25 de ani.

„Asta e cea mai bună declarație a lui Gigi Becali de 25 de ani, de când l-am auzit. Adică lumea asta, domne. Ne ducem la tâmpenie, totul e Chat GPT. Nea Gigi, ați făcut o glumă, bănuiesc, săptămâna trecută, când ați zis că Inteligența Artificială are antrenamente. Asta e viață, domne. E viață naturală”, a declarat Alin Buzărin.

La final, latifundiarul din Pipera a făcut un pronostic. A anunțat, în premieră, siguranța pe care o are despre umplerea stadionului până la refuz în meciul cu Midtjylland din 7 noiembrie: „Cu danezii, o să fie stadionul plin”, a încheiat Gigi Becali.

“PUTEM SĂ LUĂM 25 MILIOANE!” Gigi Becali A NUMĂRAT BANII CÂȘTIGAȚI DE FCSB ÎN DIRECT