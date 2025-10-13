Gigi Becali a numărat în direct banii pe care îi încasează FCSB din calificarea la CM 2026: „Nu-l mai dau, gata! Îl țin să iau banii de la FIFA”

Gigi Becali (67 de ani) are toate motivele să își dorească naționala României la Campionatul Mondial din 2026. În direct la FANATIK SUPERLIGA, patronul FCSB a calculat câți bani au urma să îi intre în conturi după turneul final din SUA, Canada și Mexic.

ADVERTISEMENT

Câți bani iau Gigi Becali și FCSB după CM 2026: „Nu îl dau afară pe Kiki”

Cândva un aprig contestatar al echipei naționale, Gigi Becali s-a răzgândit în mandatul lui Mircea Lucescu. și are și de ce. Campioana României va încasa o sumă uriașă de bani dacă România merge după 28 de ani la Cupa Mondială.

„Să mai spun ceva. Ce mă mână să țin mai mult cu echipa națională: interesul de bani. Pentru că dacă ne calificăm la Cupa Mondială, eu iau 3-4 milioane de euro, 600 de mii de jucător. Dacă mai iau și de la Ngezana… Dacă nu iau de la Ngezana, iau de la Kiki, că între ei doi e acolo să se califice la Mondial.

ADVERTISEMENT

(n.r. – Nu îl mai dați afară pe Kiki?) Nu îl dau afară, nu pot. Are contract. Nu îl bag pe listă, dar el joacă la Mondiale. Iau 600 de mii pe el. Nu îl dau. Dacă se califică, îl mai dau? Rămâne, că iau banii. Dar dacă ne calificăm noi, am 6-7. Iau vreo 4 milioane de euro dacă se califică echipa națională”, a declarat Gigi Becali, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Ce jucători de la FCSB au fost convocați la „dubla” cu Moldova și Austria

În cazul în care România se va califica la Campionatul Mondial de peste un an, FCSB poate fi echipa care dă cei mai mulți jucători la lot. Doar la acțiunea din luna octombrie, Mircea Lucescu a convocat nu mai puțin de șase fotbaliști ai campioanei României: Ștefan Târnovanu, Mihai Popescu, Florin Tănase, David Miculescu, Daniel Bîrligea și Adrian Șut.

ADVERTISEMENT

În schimb, FCSB ar putea avea și jucători străini la turneul final din SUA, Mexic și Canda. În preliminariile din Africa, David Kiki și Siyabonga Ngezana se luptă pentru un loc la World Cup 2026. Benin și Africa de Sud sunt rivale în Grupa C, acolo unde ocupă primele două poziții, cu 17, respectiv 15 puncte.

ADVERTISEMENT