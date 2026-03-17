Gigi Becali a numit arbitrul român în activitate care i-a luat fața lui Istvan Kovacs: „Pentru mine, e numărul 1”

Declarațiile lui Răzvan Burleanu au dinamitat opinia publică cu privire la cel mai bun arbitru român din toate timpurile. Președintele Federației Române de Fotbal este de părere că Istvan Kovacs întrece orice alt central român atât din prezent, cât și din trecut, însă Gigi Becali are un alt favorit: Marian Barbu.

Este Istvan Kovacs numărul unu în arbitraj? Gigi Becali a dat răspunsul

Istvan Kovacs și-a făcut un nume important în Europa cu prestațiile din ultimii ani. El a devenit primul arbitru la nivel mondial care a arbitrat toate finalele competițiilor continentale organizate de UEFA: Champions League, Europa League și Conference League. Cu toate acestea, Gigi Becali a recunoscut la FANATIK SUPERLIGA că îl vede pe Marian Barbu peste Istvan Kovacs.

„Istvan Kovacs este mare. Ca să spui că este cel mai mare, trebuie să-l fi cunoscut pe Rainea, pe Porumboiu, pe Crăciunescu. Eu nu i-am văzut, dar dacă e să o iau pe ce văd acum, eu cred că Barbu este mai bun decât el. Eu am spus de Kovacs, când am jucat acum 20 de ani la Vaslui, că e arbitru mare. Simțeam că e arbitru. A avut o cădere când a avut o prietenie cam mare cu CFR.

Acum, nemaiavând prietenii, este mare arbitru. Așa îl văd și pe Barbu acum, mare arbitru. Eu nu cred că a fost cel mai mare din toate timpurile. Feșnic este bun, dar face șmecherii. Se dă mare șmecher. El are valoare, dar face șmecherii pe gazon. Pentru mine, Barbu este mai bun, apoi e Kovacs. Dacă este Barbu mai mare decât el, cum să fie cel mai mare din toate timpurile? Că l-au promovat Burleanu și Vassaras? Păi, băi, Burlene, misiunea ta nu este să promovezi arbitri, ci să administrezi fotbalul”, a explicat Gigi Becali, la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

Poate fi Marian Barbu peste Istvan Kovacs în viitor

Marian Barbu este unul dintre arbitrii solizi din SuperLiga României, însă el nu are nici pe departe experiența lui Istvan Kovacs la nivel european. El a debutat în Champions League abia în luna septembrie a anului 2025. Centralul de 37 de ani

însă este de părere că îi va fi greu să ajungă la nivelul lui Istvan Kovacs: „E greu să îl depășească pe Kovacs. Nu a arbitrat meciurile grele din campionat. Când o să primească partide tari, derby-uri, o să fie pusă diferit lupa pe el. Este în creștere. Ca să devii numărul 1, trebuie să te uiți cine e lângă tine. Este arbitrul cu cea mai mare creștere. E o surpriză plăcută”, a spus Cristi Balaj la FANATIK SUPERLIGA.