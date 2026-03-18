Gigi Becali a numit cele 3 echipe care se bat pentru titlu în SuperLiga: pe cine a exclus: „Slabă! Nu are jucători valoroși”

ADVERTISEMENT

Play-off-ul din SuperLiga a bifat deja prima etapă, iar meciurile, dar mai ales rezultatele, au fost demne de un adevărat spectacol fotbalistic. Gigi Becali a spus cine sunt echipele cu șanse reale la titlu, dar și cele care nu pot emite astfel de pretenții.

Gigi Becali a spus cine sunt echipele care se bat la titlu în acest sezon

SuperLiga a intrat în faza de play-off și play-out, iar meciurile dintre primele 6 au fost cu adevărat încântătoare. Goluri, faze memorabile, controverse legate de arbitraj, toate ingredientele au fost prezente în partidele din prima etapă. Gigi Becali a văzut cum s-au desfășurat lucrurile și s-a convins.

ADVERTISEMENT

Mai exact, după ce , patronul FCSB-ului a spus că singurele echipe care pot lua titlul în acest sezon sunt Universitatea Cluj, Universitatea Craiova și Rapid.

„Eu i-am spus lui MM așa… Credea cineva că ia Viitorul două campionate? Atunci, U Cluj de ce să nu ia? Are joc elaborat, are benzi stânga-dreapta care joacă foarte bine… Și atunci, să zicem că ar mai fi Craiova, cu valoare mai mare. Dar i-a bătut FC Argeș. Se poate întâmpla orice. U Cluj, Craiova sau Rapid, astea trei pot lua campionatul, după părerea mea!”, a spus inițial Gigi Becali.

ADVERTISEMENT

Gigi Becali le-a exclus pe FC Argeș, Dinamo și CFR Cluj din lupta la titlu. „Nu are jucători valoroși!”

Ulterior, latifundiarul din Pipera a spus că echipe precum FC Argeș, Dinamo și CFR Cluj nu pot emite pretenții la titlu în acest sezon, explicând pentru fiecare în parte motivul principal care nu le permite o asemenea performanță.

ADVERTISEMENT

„Din toate alea 6 echipe, singura care nu poate lua campionatul este FC Argeș, care este mult prea slabă. Nu are cum să ia FC Argeș. Nici Dinamo nu cred că poate lua campionatul. Astea două.

Dinamo are organizare, dar nu are jucători valoroși să ia un campionat. Nici CFR Cluj nu se bate, nu o văd… Nu e o echipă stabilă, statornică, nu văd încredere…”, a mai spus Becali.

ADVERTISEMENT

Gigi Becali, impresionat de U Cluj și de jucătorii lui Cristiano Bergodi. „Eu i-am zis lui MM!”

Gigi Becali a fost plăcut impresionat până acum de U Cluj, cea care a învins CFR Cluj în derby-ul din prima etapă din play-off cu 2-1. Patronul campioanei României a lăudat jucătorii lui Cristiano Bergodi,

„Îi ziceam lui MM că U Cluj joacă fotbal… El că nu, că vor cădea. Eu i-am zis că o să vadă el, și uite acum… Am văzut la ei că au stânga-dreapta… pe Macalou și Mendy, amândoi periculoși. E și Lukic asta care nu funcționa la Craiova, dar funcționează aici.

Sunt jucători care funcționează la 26 de ani, cum a fost Țucudean. Dinamovist, a fost la mine apoi și l-am dat la CFR Cluj, unde a luat nu știu câte campionate. A dat multe goluri. El la 26 de ani a devenit fotbalist, eu i-am dat 90.000 să scap de el”, a mai spus Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.