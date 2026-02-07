Gigi Becali a numit cele 6 echipe care prind play-off-ul SuperLigii: „Dacă nu bate, iese din cărți”

ADVERTISEMENT

Cu puține runde rămase până la finalul sezonului regulat, bătălia pentru calificarea în play-off-ul Superligii este una extrem de echilibrată. Nu mai puțin de 7 formații se luptă pentru ultimele 3 locuri, în contextul în care Universitatea Craiova, Rapid și Dinamo par a fi sigure de prezența în top 6. Gigi Becali s-a pronunțat cu privire la grupările care vor participa în play-off.

Gigi Becali a numit echipele care prind play-off-ul

Gigi Becali a declarat că Oțelul și CFR Cluj vor fi eliminate din lupta pentru play-off în cazul în care nu vor obține victorii în partidele din această rundă. Latifundiarul e de părere că FCSB, Universitatea Cluj și UTA sunt echipele care vor completa play-off-ul, în timp ce FC Argeș și FC Botoșani vor rata acest obiectiv, deoarece sunt „prea slabe”.

ADVERTISEMENT

„Normal ar fi să batem Oțelul, Oțelul cade. Dacă CFR nu bate, iese și ea din cărți. Galațiul iese din cărți. Rămâne U Cluj, care va fi locul 4, 5, echipă solidă. Rămâne UTA, noi și ăștia la care nu mă așteptam, FC Argeș. E o echipă prea slabă, dar are prea multe puncte. Hai că nu mai vreau să zic, dacă e Stanciu acolo (n.r. Daniel Stanciu, oficialul lui FC Argeș, era prezent în platou).

E foarte slabă, dar are puncte multe. Asta este prostia noastră, am pierdut puncte cu Metaloglobus, cu Slobozia, cu Csikszereda. Botoșaniul e prea slabă, va cădea curând. De unde știi că îi bat pe Metaloglobus? Au scăzut atât de mult, încât pot să facă un egal sau să piardă”, a precizat patronul FCSB-ului la . .

ADVERTISEMENT

Mihai Stoica a analizat lupta pentru play-off

Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, Mihai Stoica, a analizat la rândul său lupta pentru calificarea în play-off, în cadrul unei intervenții la emisiunea FANATIK SUPERLIGA. „Cred, la ora asta, că și FC Argeș, Botoșani și Galați au șanse. De aceea, pentru noi este foarte, foarte complicat. Farul a ieșit cumva, pentru că au rămas la 34 de puncte. Dar, lupta e deschisă.

ADVERTISEMENT

Sunt 6 echipe pe trei locuri. Chiar și UTA, care poate are șanse mai mari decât celelalte. Șapte echipe pe 3 locuri. Orice se poate întâmpla. Cred că cele mai mari șanse dintre ele le are Universitatea Cluj”, a precizat oficialul campioanei. .