și a ajuns astfel la 9 puncte acumulate. În vistieria clubului patronat de .

Gigi Becali a numit cele mai importante lucruri câștigate de FCSB după victoria cu Midtjylland: „Fără astea, clubul nu are nicio valoare”

Gigi Becali a numit în direct la FANATIK SUPERLIGA cele mai importante aspecte de după victoria echipei sale în UEFA Europa League, în fața Campioanei Danemarcei, anume Midjylland.

ADVERTISEMENT

Patronul FCSB-ului s-a arătat extrem de mulțumit atât de factorul financiar, clubul urmând să încaseze încă aproape jumătate de milion de euro, dar și de coeficientul UEFA.

„(N.r 9 puncte după primele 4 meciuri, grafic total pentru echipa dumneavoastră) Cel mai important lucru acum este că o să vin banii.. sau hai să nu îi pun pe primul loc, o să îi pun la nivel de egalitate cu coeficientului UEFA.

ADVERTISEMENT

Un club este valoros dacă are coeficient, dacă nu are coeficient nu are nicio valoare. Dacă nu ești cap de serie, ești la revedere! Astea sunt cele două lucruri.

Dupa cele enumerate, poate chiar mai important, este faptul că am văzut puterea echipei. Ce am văzut? Am văzut o echipă în repriza a doua care o conducea cu 2-0 pe Campioana Danemarcei și nu că a dominat-o..a râs de ea! S-a distrat cu ea în a doua repriză!”, a spus Gigi Becali în direct la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

FCSB, premiată de UEFA cu 450.000 de euro

Succesul FCSB-ului în meciul cu Midtjylland, câștigat cu 2-0 în etapa a 4-a a Europa League, a adus un bonus de 450.000 de euro în conturile lui Gigi Becali. Aceasta este suma pe care UEFA o acordă echipelor pentru fiecare victorie obținută în faza grupelor.

Cu trei victorii în faza grupelor, Campioana României a acumulat deja 1,35 milioane de euro, la care se adaugă 4,3 milioane de euro, reprezentând bonusul pentru calificarea în această etapă a competiției.

ADVERTISEMENT

Pe lângă veniturile provenite din faza grupelor, FCSB a încasat și sume substanțiale din etapele preliminare ale Europa League, ceea ce duce la un total general de 5,65 milioane de euro în această competiție, până în prezent. Acesta reprezintă suma cumulată din toate sursele financiare oferite de UEFA, inclusiv pentru performanțele din runda de calificare și din fazele ulterioare.

Gigi Becali, încântat după victoria FCSB-ului din UEFA Europa League