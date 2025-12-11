Gigi Becali a numit singurii jucători pe care nu mai contează după FCSB – Feyenoord 4-3: „Am văzut în seara asta”

ADVERTISEMENT

FCSB a învins-o cu 4-3 pe Feyenoord, spre marea satisfacție a lui Gigi Becali. Au fost însă și doi jucători care l-au enervat pe patronul roș-albaștrilor. Aceștia nu mai au viață lungă la campioana României.

Fotbaliștii de la FCSB pe care Gigi Becali nu mai mizează după 4-3 cu Feyenoord

Roș-albaștrii au obținut a doua victorie în Europa League după un meci „thriller”.

Schimbările din repriza a doua au făcut diferența. Au ieșit Pantea, Alhassan, Tavi Popescu și Lixandru și au intrat Crețu, Edjouma, Chiricheș și Mihai Toma.

„Meciul ăsta poate însemna multe milioane. Asta e meci care ne poate aduce calificare, eu acum vreau să ne calificăm în play-off. Dacă mergem acolo, mai sunt încă 10-15 milioane de euro. Păi da, aduc jucători. Am văzut în seara asta că sunt fotbaliști pe care nu pot miza. George Popescu, Baba, nu pot.

Bine, să nu creadă cineva că-i dau drumul lui Popescu. Nu mai mizez pe ei. De la Toma vine revenirea, da, da. El a luptat acolo. Cât e de mic, a câștigat dueluri. Acolo va juca Toma de acum în colo. Bine că avem și under acum”, a declarat Gigi Becali, la

Gigi Becali îi prelungește contractul lui Malcom Edjouma

Octavian Popescu mai are contract cu FCSB până în vara lui 2026, în timp ce înțelegerea lui Alhassan expiră în iunie 2028. În schimb, Gigi Becali s-a răzgândit în privința lui

„Spun unii că nu am făcut bine pregătirea. Ei au făcut-o probabil pentru a fi în vârf de formă acum. E bine că și-a revenit acum. Asta trebuie să facem noi, să luăm milioane de euro. Meciul ăsta îl încadrez, bucuria, momentul, leit dacă se poate spune cu partida pe care nu știu dacă o mai țineți minte, cu Rapid, când a dat Bourceanu gol în 95 și după a fluierat arbitrul. Așa a fost bucuria mare atunci”, a adăugat latifundiarul din Pipera.