Sport

Gigi Becali a numit singurul jucător de la Dinamo de care se teme: „Puteam să-l iau”. Cine va juca în atac la FCSB

Gigi Becali (67 de ani) a prefațat derby-ul dintre FCSB și Dinamo. Latifundiarul din Pipera a numit singurul jucător al rivalei care ar avea loc în primul „11” al campioanei României
Cristian Măciucă
04.12.2025 | 10:30
Gigi Becali a numit singurul jucator de la Dinamo de care se teme Puteam sal iau Cine va juca in atac la FCSB
ULTIMA ORĂ
Gigi Becali a numit singurul jucător de la Dinamo de care se teme: „Puteam să-l iau”. Cine va juca în atac la FCSB. FOTO: sportpictures.eu, colaj Fanatik
Deși este la 10 puncte în spatele rivalei de moarte, Gigi Becali o subestimează, din nou, pe Dinamo. Patronul campioanei en-titre a declarat că un singur jucător al „câinilor” ar avea loc la FCSB.

Cine e jucătorul de care Gigi Becali se teme înainte de FCSB – Dinamo

Derby-ul dintre FCSB și Dinamo este unul de maximă importanță pentru campioana României. Roș-albaștrii au nevoie de victorie pentru a rămâne în cursa pentru play-off. Înaintea duelului din etapa a 19-a, FCSB e pe locul 9, la două lungimi de top 6.

Înaintea confruntării care se va juca pe Arena Națională, sâmbătă, 6 decembrie, de la ora 20:30, Gigi Becali debordează de optimism. Chiar dacă echipa sa a luat bătaie în Cupa României de la UTA, scor 0-3, latifundiarul din Pipera și-a permis să îi ironizeze pe fotbaliștii lui Zeljko Kopic.

„Cum să te bată o astfel de echipă, că dacă iei post pe post, ei nu stau mai bine decât noi pe niciunul dintre ele! Niciunul!

Cîrjan? Nu, nu. E adevărat, e jucător tehnic, dă pase. Îmi place ca fotbalist, dar nu e de anvergura pe care o vreau eu. E mic, nu are forță.

E posibil fundașii centrali, să zicem Boateng ăla, în situația în care suntem acum. Un fundaș central să poată să aibă loc la noi. În rest n-are cine.

Gnahore? Da, e bun, dar avem acolo. Nu-l pun în locul lui Șut. Puteam să-l iau. Nu rămăsese liber? Puteam să-l iau”, a afirmat Becali la Prima Sport.

Eddy Gnahore joacă la Dinamo din ianuarie 2024, când a semnat din postura de jucător liber după despărțirea de Ascoli. Mijlocașul francez a îmbrăcat tricoul roș-alb de 71 de ori, reușind 5 goluri și 4 assist-uri. Gnahore mai are contract cu Dinamo până în vara lui 2026.

Cine va juca în atac la FCSB în derby-ul cu Dinamo

La meciul cu Dinamo, FCSB va avea câteva absențe importante din cauza accidentărilor. Una dintre ele este cea a lui Daniel Bîrligea, care va reveni pe teren abia la derby-ul cu Rapid, informație dezvăluită în exclusivitate de FANATIK. 

„Dacă stau bine și… Cum văd eu… Nu știu dacă pot, că ăla e mai atacant, cu experiență de atacant, dar ca valoare mai mult îmi place de David Miculescu. Ca fotbalist.

Adică fotbalist care acoperă toate fazele, fotbal total, e puternic, câștigă dueluri. Bine, ăla e marcator, are simțul porții mai mult, dar pe mine, dacă mă pui să aleg între Bîrligea și David Miculescu, îl aleg pe Miculescu.

Avea meciuri când juca și meciuri când nu juca, dar acum joacă extraordinar meci de meci! De asta am curaj. Am pe Miculescu, a venit Olaru, am pe Tănase, a venit și Șut. Ăștia sunt fotbaliști. Nu mai bag Cisotti și ăia și ăia”, a adăugat patronul FCSB-ului.

2,22 e cota Betano pentru „1 solist” la FCSB - Dinamo
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
