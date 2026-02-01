Gigi Becali a ochit un jucător la U Cluj după 2-0 la Rapid. „E greu să-l iei acum”. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Gigi Becali monitorizează jucătorii din SuperLiga în această perioadă, iar după meciul Rapid – U Cluj 0-2 a pus ochii pe unul dintre fotbaliștii ardelenilor. Pe cine a lăudat în direct, de fapt.

Gigi Becali a pus ochii pe un jucător de la U Cluj

Etapa cu numărul 24 din SuperLiga a venit cu meciul Rapid – U Cluj. Echipa lui Cristiano Bergodi a plecat cu toate cele 3 puncte din Giulești după o nouă victorie în fața bucureștenilor.

Gigi Becali a văzut partida și l-a remarcat pe . Latifundiarul din Pipera a fost fascinat de și a mai spus că ardelenii vor opune rezistență în play-off.

„Am mai văzut eu aseară un jucător, la U Cluj. Mendy ăla, da! A dat gol, a scos 11 metri… E super jucător Mendy ăsta. Am văzut, dar nu cred că poți lua de la ei.

În play-off mi-e frică cel mai mult… Eu cred că U Cluj va fi pe locul 4, noi pe 5. Au forță, au jucători puternici, care au curaj, bărbați, pasează, se luptă. Rapid nu a avut nicio ocazie de gol, jucând acasă. Singurul lucru ce nu au cei de la U Cluj… un atacant, unul care să o bage în poartă”, a spus Gigi Becali inițial.

Cum vrea Gigi Becali să o încurce pe Universitatea Craiova

Ulterior, Gigi Becali a explicat motivul pentru care a urgentat În viziunea sa, „marinarii” nu aveau un om de gol, iar acum, înainte de jocul cu liderul Universitatea Craiova, aceștia l-au primit pe vârful care poate să înscrie.

„Și Farul la fel, nu au cine să o bage în poartă. Acum le-am dat eu… Alibec. Să o bage în poartă cu Craiova. Gică i-a învățat să paseze, a rămas tradiția, dar nu aveau cine să marcheze. Acum au. De aceea am făcut actele repede, să joace Alibec contra Craiovei!”, a mai spus patronul FCSB-ului la FANATIK SUPERLIGA.

