„Drăguș este bonus”. Gigi Becali, ultimele detalii despre transferurile FCSB

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FCSB caută în continuare un atacant, iar fotbalistul dorit de Gigi Becali (68 de ani) pentru acest post este internaționalul român Denis Drăguș (27 de ani), care se află sub contract cu prim-divizionara turcă Trabzonspor. Patronul „roș-albaștrilor” a dezvăluit ultimele detalii despre mutarea care s-ar putea produce în această vară.

Gigi Becali, ultimele detalii despre transferul lui Denis Drăguș

Gigi Becali a anunțat că „pista Denis Drăguș” este încă de actualitate, însă FCSB ar putea transfera și un alt atacant în cazul în care situația nu se clarifică. „O să aducem un atacant. Drăguș și un alt atacant. Drăguș este opțiunea bonus. Nu mai am nicio veste de la Drăguș, dar dacă vine el, nu mai iau alt atacant”, a declarat patronul FCSB-ului la TV .

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și există șanse mari ca despărțirea să se producă în această vară. FCSB contează în acest moment pe doi atacanți „de meserie”, , și juniorul Alexandru Stoian.

Care este principalul impediment în calea sosirii lui Denis Drăguș la FCSB

Gigi Becali a dezvăluit într-o intervenție la FANATIK SUPERLIGA că ar fi dispus să achite inclusiv o sumă de transfer pentru a-l aduce pe Denis Drăguș la FCSB, însă marea problemă este salariul solicitat de internaționalul român. „Păi, stați puțin. Dau și pe Drăguș atâta (n.r. 1.3 milioane de euro) dacă are salariul lui Boutoutaou.

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(n.r. Cât are salariu Boutoutaou?) Are 15.000 – 20.000 salariu. Am investit în Boutoutaou cât are ăla (n.r. Drăguș) salariu pe un an. Nu e de comparat. Pe Boutoutaou l-am cumpărat, e al meu. Celălalt vrea salariu atât și nu e al meu”, a afirmat patronul „roș-albaștrilor”.