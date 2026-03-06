Gigi Becali a pierdut procesul cu Poliția Rutieră! Patronul de la FCSB poate face apel

În mai 2025, lui Gigi Becali i-a fost suspendat carnetul de conducere pe o perioadă de 90 de zile după ce fost surprins de Poliția Rutieră cu o viteză de 105 km/h într-o zonă în care limita de viteză era de 50 km/h. Tot atunci, patronul de la FCSB a primit și o amendă pentru această chestiune.
Ulterior, omul de afaceri, după ce și-a recunoscut în prealabil greșeala, a transmis că va contesta în instanță această decizie pe motiv că polițiștii respectivi s-ar fi situat atunci într-o zonă în care limita de viteză scădea foarte brusc de la 60 km/h la 50 de km/h. Ceea ce a și făcut după ceva timp. În cazul în care ar fi fost surprins cu acea viteză în spațiul în care limita era de 60 km/h, atunci, conform legii în vigoare, nu s-ar mai fi pus problema de suspendarea permisului pe 90 de zile, ci doar de amendă.
Din nefericire pentru finanțatorul campioanei României, el a pierdut în primă instanță acest proces, la Judecătoria Sectorului 1 din București. El are însă acum posibilitatea de a ataca hotărârea prin apel. Până când se va da o soluție definitivă în această speță, Gigi Becali poate în continuare să conducă.
„Respinge, ca neîntemeiată, plângerea contravenţională formulată de petentul BECALI GEORGE în contradictoriu cu intimata DIRECŢIA GENERALĂ DE POLIŢIE A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI – BRIGADA RUTIERĂ.
Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare. Cererea se depune la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei, astăzi, 05.03.2026”, se arată în decizia publicată pe portajust.ro.
În direct la FANATIK SUPERLIGA, finanțatorul de la FCSB a explicat pe larg ce s-a întâmplat atunci și a dat și detalii referitoare la linia de apărare din această speță:
„Stai că iar m-a oprit poliția tot acolo unde mi-a luat carnetul ieri. A, nu mă oprește pe mine, l-a oprit pe altul. Mi-a luat carnetul ieri. Ei stau la șmecherie acolo la pod, este 50 (n.r.- km/h limita de viteză), până la 100 ai voie, ca să nu-ți ia carnetul.
Și eu am intrat în depășire și aveam 105. 105, cu mașina mea, e fleac, nu e mare viteză. O să cer expertiză în instanță, pentru că unde stau ei (n.r. polițiștii cu radarul) e între limita de 60 și 50.
E Herăstrău și după aia, pe pod, e 50. O să le arăt că eu puteam până la 110. I-am spus și mi-a zis: «Ce, e ilegal? Păi, nu e ilegal, dar e normal să facem prevenție, nu să stăm să pândim oamenii».
Mi-au zis oamenii «Nea Gigi, ce să-ți fac?». Nu mai poți să faci șmecherii, te filmează. Erau combinați, de la alte secții, că altfel îi dădeam carnetul altuia, să i-l ia altuia. Uite, ia-l pe ăsta! De ce să fie glumă? Cum nu e voie? Prinde-mă dacă nu e voie!
Mă duc în instanță și judecătorul: «A depășit cu 5 km/h, are mașina pe care o are, a depășit ca să evite un accident…». Sunt circumstanțe. Și zice judecătorul: «Bine, mă, pentru 5 km/h îi iei carnetul? Dă-i-l înapoi!».
O să dureze un an-doi procesul. Să vedem dacă eram eu la volan, vreau să văd filmul. Îmi dă carnetul (n.r.- pe perioada procesului) și mă judec doi ani”.