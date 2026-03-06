Gigi Becali a pierdut procesul cu Poliția Rutieră! Patronul de la FCSB poate face apel

ADVERTISEMENT

În mai 2025, lui Gigi Becali i-a fost suspendat carnetul de conducere pe o perioadă de 90 de zile după ce fost surprins de Poliția Rutieră cu o viteză de 105 km/h într-o zonă în care limita de viteză era de 50 km/h. Tot atunci, patronul de la FCSB a primit și o amendă pentru această chestiune.

Gigi Becali a atacat decizia prin care i s-a suspendat permisul de conducere în mai 2025, dar nu a avut parte de câștig de cauză în primă instanță. Patronul FCSB poate face apel

Ulterior, omul de afaceri, după ce și-a recunoscut în prealabil greșeala, a transmis că va contesta în instanță această decizie pe motiv că polițiștii respectivi s-ar fi situat atunci într-o zonă în care limita de viteză scădea foarte brusc de la 60 km/h la 50 de km/h. Ceea ce a și făcut după ceva timp. În cazul în care ar fi fost surprins cu acea viteză în spațiul în care limita era de 60 km/h, atunci, conform legii în vigoare, nu s-ar mai fi pus problema de suspendarea permisului pe 90 de zile, ci doar de amendă.

Din nefericire pentru , el a pierdut în primă instanță acest proces, la Judecătoria Sectorului 1 din București. El are însă acum posibilitatea de a ataca hotărârea prin apel. Până când se va da o soluție definitivă în această speță, Gigi Becali poate în continuare să conducă.

„Respinge, ca neîntemeiată, plângerea contravenţională formulată de petentul BECALI GEORGE în contradictoriu cu intimata DIRECŢIA GENERALĂ DE POLIŢIE A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI – BRIGADA RUTIERĂ.

Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare. Cererea se depune la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei, astăzi, 05.03.2026”, se arată în decizia publicată pe

Ce spunea Gigi Becali la vremea respectivă despre această chestiune

pe larg ce s-a întâmplat atunci și a dat și detalii referitoare la linia de apărare din această speță:

„Stai că iar m-a oprit poliția tot acolo unde mi-a luat carnetul ieri. A, nu mă oprește pe mine, l-a oprit pe altul. Mi-a luat carnetul ieri. Ei stau la șmecherie acolo la pod, este 50 (n.r.- km/h limita de viteză), până la 100 ai voie, ca să nu-ți ia carnetul.

Și eu am intrat în depășire și aveam 105. 105, cu mașina mea, e fleac, nu e mare viteză. O să cer expertiză în instanță, pentru că unde stau ei (n.r. polițiștii cu radarul) e între limita de 60 și 50.

E Herăstrău și după aia, pe pod, e 50. O să le arăt că eu puteam până la 110. I-am spus și mi-a zis: «Ce, e ilegal? Păi, nu e ilegal, dar e normal să facem prevenție, nu să stăm să pândim oamenii».

Mi-au zis oamenii «Nea Gigi, ce să-ți fac?». Nu mai poți să faci șmecherii, te filmează. Erau combinați, de la alte secții, că altfel îi dădeam carnetul altuia, să i-l ia altuia. Uite, ia-l pe ăsta! De ce să fie glumă? Cum nu e voie? Prinde-mă dacă nu e voie!

Mă duc în instanță și judecătorul: «A depășit cu 5 km/h, are mașina pe care o are, a depășit ca să evite un accident…». Sunt circumstanțe. Și zice judecătorul: «Bine, mă, pentru 5 km/h îi iei carnetul? Dă-i-l înapoi!».

O să dureze un an-doi procesul. Să vedem dacă eram eu la volan, vreau să văd filmul. Îmi dă carnetul (n.r.- pe perioada procesului) și mă judec doi ani”.