Gigi Becali a pierdut un jucător de Champions League pentru câteva mii de euro! Acum va juca în grupele UCL

Gigi Becali nu se dezminte! A ratat din nou un super jucător, care era ca și transferat, pentru că nu s-a înțeles la bani cu Aissa Laidouni, fostul fotbalist al lui FC Voluntari, cumpărat pentru 600.000 de euro de Ferencvaros, care a reușit să se califice în grupele Champions League după 25 de ani.

Dacă pentru unii jucători a aruncat milioane de euro, în privința mijlocașului francez, Gigi Becali nu a dorit să achite 500.000 de euro către FC Voluntari și 20% dintr-un eventual transfer, dar mutarea a picat în primul rând datorită unor bonusuri pe care jucătorul le-a cerut: ,,Impresara voia și 20 de procente, și alte 20 dintr-un eventual transfer. Plus comision 200.000 de euro. M-am închinat!”, a povestit Becali.

Aissa Laidouni a cerut ca salariul de 13.000 de euro, să crească anual cu 3.000 de euro, până la 19.000, fiind un contract pe o durată de trei ani și câte 1.000 de euro pentru fiecare gol marcat, dar se pare că făcea toți banii.

Becali a pierdut din nou un super jucător, care a fost dorit și de Swansea

Mijlocașul central tocmai s-a calificat cu Ferencvaros în grupele Champions League, după ce au eliminat adversara lui CFR Cluj, Djugardens, Celtic Glasgow, Dinamo Zagreb și Molde.

Fotbalistul de origine algeriană, s-a născut în Franța, are 23 de ani (1,83 m) și a semnat cu campioana Ungariei pe 5 august 2020, având deja șase meciuri în tricoul maghiarilor, oferind o pasă de gol.

Laidouni a fost titular în primul meci din play-off-ul Ligii Campionilor, în deplasarea de la Molde care a adus și calificarea lui Ferencvaros, scor 3-3, după un gol din penalty în minutul 87, în timp ce în retur a intrat în minutul 79, iar meciul s-a încheiat 0-0.

Laidouni a avut oferte din Israel, Polonia, Slovenia și Anglia

Mijlocașul a marcat la FC Voluntari 7 goluri în 31 de meciuri și a pus umărul la salvarea de la retrogradare a echipei și a mai fost dorit de HNL Gorica, din Slovenia, însă maghiarii au fost pe fază și l-au luat fără să stea pe gânduri. Laidouni a ajuns în 2018 la Voluntari, de la echipa a doua a lui Angers, iar în 2019 jucătorul bătuse palma cu Gigi Becali.

Cerințele impresarilor lui Laidouni i-au provocat însă o criză de nervi patronului FCSB: ,,Dacă vă spun condițiile în care voia să vină Laidouni… Voia contract pe 3 ani și după aceea să rămână liber. Voia salariu de 13.000, 16.000 și 19.000, să crească în fiecare an. Mai cerea bonus de 1.000 de euro la fiecare gol și pasă de gol și procent de 20% din viitorul transfer. Am început să râd și am închis telefonul”, declara la acea vreme Becali, conform gsp.ro.

Becali credea că jucătorul se va pierde, mai ales dacă va retrograda cu FC Voluntari, ceea ce nu s-a întâmplat, iar acum jucătorul e titular în Champions League la campioana Ungariei, ceea ce nu se poate spune despre jucătorii săi: ,,Uite cum își bat joc impresarii de un fotbalist. Mai stă un an acolo, pe 4.000 de euro salariu, și poate retrogradează. Așa se pierde un jucător. Eu nu vreau să am legături cu impresarii. Au niște idei nebune, de te doare capul”, se amuza Becali.

