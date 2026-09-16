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Pentru Andrea Compagno (30 de ani), câștigarea campionatului și a Cupei în Coreea de Sud a reprezentat cea mai mare performanță a carierei. Bucuria succesului a fost însă urmată de o perioadă de coșmar pentru fostul atacant al FCSB, pentru care Gigi Becali a plătit 1.500.000 de euro în 2022.

Drama pe care Andrea Compagno, fostul atacant de la FCSB, o traversează în Coreea de Sud

Pe 18 octombrie 2025 a Coreei de Sud de către Jeonbuk, după ce a înscris în victoria cu Suwon, scor 2-0. Partida care ar fi trebuit să reprezinte unul dintre cele mai frumoase momente ale carierei sale s-a transformat însă într-un adevărat coșmar.

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a părăsit terenul în minutul 35, după ce a suferit o accidentare gravă. Investigațiile medicale au scos la iveală o ruptură a ligamentului încrucișat, care l-a ținut departe de gazon timp de nouă luni și jumătate. Din cauza problemelor medicale, atacantul italian nu a fost inclus în lotul lui Jeonbuk pentru prima parte a sezonului 2026. Deși a fost reînregistrat în august, revenirea sa nu a însemnat și sfârșitul perioadei dificile. Dimpotrivă, pentru Compagno au urmat noi probleme.

Andrea Compagno a stat departe de gazon nu mai puțin de 294 de zile, perioadă în care a ratat 28 de partide ale celor de la Jeonbuk Hyundai. În momentul accidentării sale, formația sud-coreeană traversa o perioadă excelentă sub comanda uruguayanului Gustavo Poyet (58 de ani). La revenirea pe teren, fostul atacant al FCSB a găsit însă un alt antrenor pe banca echipei. Poyet plecase între timp la Al-Khaleej, în Arabia Saudită, unde a rezistat doar șapte meciuri, iar locul său la Jeonbuk fusese luat de sud-coreeanul Jung-Yong Chung (57 de ani).

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Schimbările de la nivelul băncii tehnice au coincis cu o scădere a rezultatelor campioanei en-titre. Jeonbuk ocupă în prezent locul al treilea în clasament, la 19 puncte în spatele liderului Seoul, iar șansele de a-și apăra titlul s-au diminuat considerabil. Nici situația lui Andrea Compagno nu s-a îmbunătățit după revenirea din 8 august. Italianul a bifat doar trei apariții, în care a acumulat 106 minute.

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„Firește, din cauza rezultatelor, atmosfera din lot nu e una foarte bună. Vă rog să nu mă puneți să fac vreo comparație cu sezonul trecut. Pe lângă faptul că structura lotului s-a schimbat, între timp, avem și un alt staff tehnic. Nu vreau să arăt cu degetul spre cineva anume. Spun doar că sunt foarte dezamăgit de rezultate și de tot ce se întâmplă”, a declarat Andrea Compagno, în presa din Coreea de Sud.

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Andrea Compagno nu e pe placul antrenorului de la Jeonbuk

Prestațiile lui Compagno nu l-au convins pe Jung-Yong Chung. Drept urmare, tehnicianul a decis să nu-l includă în lot pentru ultimele șase partide ale echipei, chiar dacă fostul fotbalist de la FCSB nu mai este accidentat. „Pentru că decizia folosirii mele îi aparține antrenorului, încerc să nu mă gândesc prea mult la asta. Există o limită în ceea ce privește numărul jucătorilor străini care pot fi folosiți într-un meci. Și pentru că suntem patru străini în atacul lui Jeonbuk, e foarte greu ca toți să prindem foaia de meci. Îmi dau seama că, de fiecare dată, cineva trebuie să fie trimis în tribune. În loc să mă concentrez pe asta, încerc să ajung în cea mai bună formă pentru a putea ajuta echipa”, a mai spus atacantul italian.

Andrea Compagno a vorbit despre starea sa fizică și a dezvăluit cum se simte după accidentarea gravă care l-a ținut departe de teren timp de nouă luni și jumătate. „Am mentalitatea pe care o aveam și înainte de accidentare. Dau totul chiar dacă primesc doar câteva minute pe teren. Pentru că abia m-am refăcut, trebuie să redobândesc ritmul de joc. Pas cu pas. Înainte, lucram doar în sală și alergam. Dar să joci în meciuri oficiale e o cu totul altă poveste. Sper să joc mai mult și echipa să lege, din nou, rezultatele bune”, a conchis Compagno.

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