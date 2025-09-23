Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Gigi Becali a povestit ce a vorbit cu Meme Stoica despre Baiaram în timpul meciului Oțelul – Craiova. Ce echipe crede că intră în play-off

Gigi Becali a vorbit cu Mihai Stoica în timp ce Craiova juca la Oțelul. Ce a spus patronul de la FCSB despre echipele care vor juca în play-off.
Mihai Dragomir
23.09.2025 | 09:30
Gigi Becali a povestit ce a vorbit cu Meme Stoica despre Baiaram in timpul meciului Otelul Craiova Ce echipe crede ca intra in playoff
Gigi Becali știe cine vor fie echipele care se vor duela în acest sezon în play-off. Sursa Foto: Colaj Fanatik.

Gigi Becali a vorbit cu Mihai Stoica în timp ce Oțelul învingea Universitatea Craiova în etapa a 10-a din SuperLiga, scor 1-0. Patronul FCSB-ului a spus în direct ce echipe vede calificate în ediția de play-off din acest sezon.

Gigi Becali a făcut calculele în direct. Cine sunt echipele pe care le vede în play-off

FCSB are multe puncte de recuperat față de restul formațiilor aflate deasupra în clasamentul SuperLigii. Bucureștenii au avut un start dezastruos de campionat, care l-a făcut chiar și pe patronul Gigi Becali să își ia adio de la play-off.

Ulterior, latifundiarul din Pipera a revenit la sentimente mai bune, chiar dacă rezultatele n-au apărut încă. Gigi Becali a spus clar numele celor 5 formații pe care le vede sigur prezente în play-off.

„Dacă luau 3 puncte ne decapitau, ne luau tot!”

„Nu m-am uitat jumătate de oră. L-am sunat pe Meme și mi-a zis că a început meciul și că e 0-0, că niciunii nu joacă. A zis că el crede că bate Craiova, că va intra Baiaram. M-am uitat și eu după și pac… gol. Au avut cei de la Oțelul 2-3 ocazii.

Craiova nu a jucat rău. Dacă luau 3 puncte ne decapitau, ne luau tot. Poate Dinamo le ia 2 puncte, că e greu să îi bată, le mai luăm și noi. Din 16 să rămână 5 puncte diferență, după mai vedem. Nu mai concep greșeli.

„Astea 3 nu mai discută de play-off!”

Mi-e frică de Slobozia că nu o scot? Nu o scot pe Argeș sau pe Botoșani? Dinamo e greu să o scoți, rămâne în play-off. Craiova și Rapid deja sunt în play-off și Dinamo. Astea 3 nu mai discută de play-off.

După cred că suntem noi, CFR-ul și a 6-a nu știu… Argeș e echipă mică, dar o să piardă și vin în cap. Botoșaniul nu poate, Galațiul nu poate. Una dintre Botoșani, Argeș, Farul poate… care să intre una dintre ele în play-off. Dar cred că va fi așa: Craiova, Rapid, Dinamo, FCSB, CFR și a 6-a nu o știu”, a spus Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

Ce echipe crede Gigi Becali că intră în play-off

Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
