Gigi Becali a povestit ce a vorbit cu Meme Stoica despre Baiaram în timpul meciului Oțelul – Craiova. Ce echipe crede că intră în play-off

Gigi Becali a vorbit cu Mihai Stoica în timp ce Oțelul învingea Universitatea Craiova în . Patronul FCSB-ului a spus în direct ce echipe vede calificate în ediția de play-off din acest sezon.

Gigi Becali a făcut calculele în direct. Cine sunt echipele pe care le vede în play-off

FCSB are multe puncte de recuperat față de restul formațiilor aflate deasupra în clasamentul SuperLigii. Bucureștenii au avut un start dezastruos de campionat, care

Ulterior, latifundiarul din Pipera a revenit la sentimente mai bune, chiar dacă rezultatele n-au apărut încă. Gigi Becali a spus clar numele celor 5 formații pe care le vede sigur prezente în play-off.

„Dacă luau 3 puncte ne decapitau, ne luau tot!”

„Nu m-am uitat jumătate de oră. L-am sunat pe Meme și mi-a zis că a început meciul și că e 0-0, că niciunii nu joacă. A zis că el crede că bate Craiova, că va intra Baiaram. M-am uitat și eu după și pac… gol. Au avut cei de la Oțelul 2-3 ocazii.

Craiova nu a jucat rău. Dacă luau 3 puncte ne decapitau, ne luau tot. Poate Dinamo le ia 2 puncte, că e greu să îi bată, le mai luăm și noi. Din 16 să rămână 5 puncte diferență, după mai vedem. Nu mai concep greșeli.

„Astea 3 nu mai discută de play-off!”

Mi-e frică de Slobozia că nu o scot? Nu o scot pe Argeș sau pe Botoșani? Dinamo e greu să o scoți, rămâne în play-off. Craiova și Rapid deja sunt în play-off și Dinamo. Astea 3 nu mai discută de play-off.

După cred că suntem noi, CFR-ul și a 6-a nu știu… Argeș e echipă mică, dar o să piardă și vin în cap. Botoșaniul nu poate, Galațiul nu poate. Una dintre Botoșani, Argeș, Farul poate… care să intre una dintre ele în play-off. Dar cred că va fi așa: Craiova, Rapid, Dinamo, FCSB, CFR și a 6-a nu o știu”, a spus Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.