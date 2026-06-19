Gigi Becali a povestit cum a ajuns Ronny Labonne la FCSB, în locul lui Shaquil Delos: „Îl urmăream pe altul, dar l-am luat pe ăsta”

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FCSB este în căutarea transferurilor potrivite pentru următorul sezon, în care roș-albaștrii vor evolua și în preliminariile UEFA Conference League, acolo unde vor juca împotriva letonilor de la FK Auda în turul al doilea. Primul și singurul transfer făcut de echipa patronată de Gigi Becali până în acest moment este cel al lui Ronny Labonne, însă patronul FCSB recunoaște că inițial altul era jucătorul urmărit.

Ronny Labonne a venit la FCSB în locul lui Shaquil Delos

Pentru transferurile din această perioadă de mercato, cei din stafful lui FCSB se ocupă de căutarea jucătorilor, însă ultimul cuvânt îl are Gigi Becali. Deși FANATIK omul de afaceri s-a răzgândit pe ultima sută de metri și l-a ales pe Ronny Labonne.

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„A fost vorba despre altul. Era tot fundaș dreapta, tot din Franța. Când îl urmăream pe celălalt (n.r. – Delos), mi-au spus că mai au pe unul (n.r. – Labonne). Nu l-am mai ales pe ăla și l-am luat pe ăsta. Eu vreau jucători cu forță și viteză. El, dacă le are pe astea, poți să te bagi cu el în cupele europene.

Am trăit asta cu David Miculescu. În cupele europene, dacă nu ai jucători care să câștige dueluri, nu faci față. Trebuie să ai jucători care câștigă dueluri. Dacă nu ai, îți dau ăia 6-7 goluri. Ei fac selecții, mie îmi aduc două-trei variante și eu aleg unul. Mi-au prezentat trei fundași dreapta și l-am luat pe al patrulea, care nu era pe listă. Era dintr-o echipă adversă. L-au văzut ei și au spus să mă uit și la el. A ieșit în evidență. E puternic, înalt, cu viteză”, a declarat Gigi Becali la

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Transferul lui Anderson Ceara la FCSB a picat! Gigi Becali visează la Coman și Drăguș

Gigi Becali s-a arătat demoralizat de situația în care se află FCSB în prezent. Omul de afaceri vrea să-și întărească echipa, însă a declarat că misiunea de a găsi jucătorii potriviți este una mult mai dificilă decât s-ar fi așteptat. Labonne a rămas singura mutare a roș-albaștrilor de până acum, în condițiile în care echipa se reunește pe 25 iunie.

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Latifundiarul din Pipera ar vrea să dea lovitura cu doi internaționali români și este gata să plătească salarii foarte bune pentru acest lucru, însă ambii trebuie să-și rezolve problemele cu cluburile de care aparțin mai întâi. Este vorba despre Florinel Coman și Denis Drăguș, care mai au contract cu Al-Gharafa și Trabzonspor, iar dacă ar reuși să primească o parte din bani și să devină jucători liberi, atunci ar putea lua în calcul o mutare la FCSB. însă ultimul impediment este contractul cu turcii.