Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Gigi Becali a prefațat FCSB – Universitatea Craiova și l-a înțepat pe finul Mirel Rădoi: “Dacă îi batem, suntem în play-off. Mirel sper să facă o fisură în strategie”

Gigi Becali, declarații tari înainte de derby-ul FCSB - Universitatea Craiova. Ce a spus patronul „roș-albaștrilor” despre finul Mirel Rădoi.
Mihai Dragomir
04.10.2025 | 18:18
Gigi Becali a prefatat FCSB Universitatea Craiova si la intepat pe finul Mirel Radoi Daca ii batem suntem in playoff Mirel sper sa faca o fisura in strategie
EXCLUSIV FANATIK
Gigi Becali, declarații tari înainte de FCSB - Universitatea Craiova. Sursa Foto: Colaj Fanatik.

Derby-ul FCSB – Universitatea Craiova, din cadrul etapei a 12-a din SuperLiga, se va disputa duminică, 5 octombrie, de la 20:30. Gigi Becali a dat declarații tari în direct înaintea meciului contra liderului campionatului. Ce a spus despre finul Mirel Rădoi.

Gigi Becali speră ca finul Mirel Rădoi să se încurce contra echipei lui. „Poate face o fisură în strategie”

FCSB și Universitatea Craiova revin în campionat după jocurile din cupele europene și vor da piept duminică, 5 octombrie, pe Arena Națională. Gigi Becali a prefațat derby-ul cu oltenii și l-a înțepat pe Mirel Rădoi.

Mai exact, latifundiarul din Pipera a lăudat munca depusă de finul său la Universitatea Craiova, considerându-l un mare strateg, însă speră ca, din prea multe considerente tactice, să greșească chiar la meciul cu FCSB.

„Acum să vedem puterea. Craiova e echipă puternică, nu te joci cu ea. Are și strateg, Mirel e strateg de război, de fotbal. Dar, el fiind foarte strateg, să nu facă o greșeală. Din dorința de a fi prea strateg poate face o fisură în strategie, atât.

În rest, ce a făcut Mirel nu ai ce să zici. Noi dacă câștigăm, nu mai am teamă de play-off. Dacă câștigăm, nu îmi mai e teama de nimeni, venim pe cai mari”, a spus Gigi Becali despre meciul cu Universitatea Craiova, la FANATIK SUPERLIGA.

Calculele lui Gigi Becali pentru etapele următoare din SuperLiga. „Să fim în play-off și după vedem noi, la revedere!”

Gigi Becali speră ca, după victoria cu Oțelul în etapa a 11-a, FCSB să lege victorii consecutive pentru a ajunge în play-off fără emoții. Patronul bucureștenilor vrea să devanseze toate echipele aflate deasupra în clasament.

„Eu acum trebuie să fac socoteala la astea care sunt în fața mea. Noi trebuie să vedem ce facem cu UTA, cu Farul, tot ce este în fața noastră. Încet, încet să fim acolo la 2-3 puncte. După să câștigăm 3-4 etape să fim în play-off și după vedem noi, la revedere”, a făcut Gigi Becali calculele, după 1-0 cu Oțelul, la FANATIK SUPERLIGA.

Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
