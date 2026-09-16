Sport

Gigi Becali are două variante bombă de antrenor la FCSB dacă Baciu nu bate la Craiova. Exclusiv

Marius Baciu are zilele numărate la FCSB! Antrenorul e condamnat să câștige la Craiova. În caz contrar, va fi demis, iar Gigi Becali a pregătit deja două variante bombă pentru banca tehnică a roș-albaștrilor.
Cristi Coste, Cristian Măciucă
16.09.2026 | 17:34
Gigi Becali are doua variante bomba de antrenor la FCSB daca Baciu nu bate la Craiova Exclusiv
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Gigi Becali are două variante bombă de antrenor la FCSB dacă Baciu nu bate la Craiova. FOTO: Fanatik
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Scaunul lui Marius Baciu (51 de ani) se clatină serios înaintea derby-ului Universitatea Craiova – FCSB. Antrenorul roș-albaștrilor e obligat să ia toate cele 3 puncte din Bănie, altfel va fi dat afară de Gigi Becali (68 de ani). Latifundiarul din Pipera a pregătit două variante bombă care să îl înlocuiască pe Baciu pe banca tehnică.

Gigi Becali a pregătit două variante de antrenori care să-i ia locul lui Baciu la FCSB

Gigi Becali i-a dat ultimatum lui Marius Baciu. Antrenorul FCSB-ului a primit ordin să obțină minimum 4 puncte din duelurile cu Petrolul și Universitatea Craiova. După remiza cu ploieștenii, scor 2-2, Baciu este încă în grafic pentru îndeplinirea obiectivului, însă acum este condamnat să câștige pe terenul campioanei României. Marius Baciu va fi demis imediat după partida cu Universitatea Craiova dacă FCSB nu se impune pe „Ion Oblemenco”.

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Din informațiile FANATIK, Gigi Becali știe deja pe cine vrea să aducă pe banca FCSB-ului și are pregătite două variante bombă. Unul dintre posibilii înlocuitori ai lui Marius Baciu este chiar Ianis Zicu (42 de ani), cel care a fost la un pas să preia echipa în urmă cu aproximativ două săptămâni, după înfrângerea suferită în derby-ul cu Dinamo, scor 1-2. FANATIK a anunțat în exclusivitate că latifundiarul din Pipera a negociat cu actualul tehnician de la Metaloglobus.

Zicu se numără printre tehnicienii apreciați de Gigi Becali și ar fi putut fi deja pe banca roș-albaștrilor dacă patronul FCSB nu i-ar fi acordat o ultimă șansă lui Marius Baciu: obținerea a minimum patru puncte din confruntările cu Petrolul Ploiești și Universitatea Craiova. Șansele lui Baciu de a continua pe banca FCSB-ului s-au diminuat considerabil, având în vedere că n-a scos decât un punct cu „lupii galbeni”.

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Se întoarce Mirel Rădoi la FCSB?

A doua variantă pregătită de Gigi Becali pentru banca tehnică a FCSB-ului este o adevărată bombă nucleară! FANATIK a aflat în exclusivitate că patronul roș-albaștrilor vrea să îl readucă la cârma echipei pe Mirel Rădoi (45 de ani). Fostul selecționer al României este liber de contract după despărțirea de Gaziantep, produsă în luna august. Din informațiile FANATIK, Rădoi ar fi dispus să revină la FCSB, considerând că are o datorie morală față de nașul său, după despărțirea abruptă din primăvara acestui an.

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În perioada în care FCSB evolua în play-out și lupta pentru calificarea în preliminariile Conference League, Mirel Rădoi a condus echipa timp de cinci etape. Tehnicianul în vârstă de 45 de ani a părăsit însă surprinzător banca roș-albaștrilor, înainte de îndeplinirea obiectivului, pentru a da curs ofertei venite din prima ligă a Turciei, de la Gaziantep.

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  • 10 puncte din 15 a obținut Mirel Rădoi, în primăvară, când a fost antrenor la FCSB
  • 3 victorii, 1 remiză și 1 înfrângere reprezintă bilanțul ultimului mandat al lui Rădoi pe banca roș-albaștrilor
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Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
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