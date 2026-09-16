ADVERTISEMENT

Scaunul lui Marius Baciu (51 de ani) se clatină serios înaintea derby-ului Universitatea Craiova – FCSB. Antrenorul roș-albaștrilor e obligat să ia toate cele 3 puncte din Bănie, altfel va fi dat afară de Gigi Becali (68 de ani). Latifundiarul din Pipera a pregătit două variante bombă care să îl înlocuiască pe Baciu pe banca tehnică.

Gigi Becali a pregătit două variante de antrenori care să-i ia locul lui Baciu la FCSB

. Antrenorul FCSB-ului a primit ordin să obțină minimum 4 puncte din duelurile cu Petrolul și Universitatea Craiova. După remiza cu ploieștenii, scor 2-2, Baciu este încă în grafic pentru îndeplinirea obiectivului, însă acum este condamnat să câștige pe terenul campioanei României. Marius Baciu va fi demis imediat după partida cu Universitatea Craiova dacă FCSB nu se impune pe „Ion Oblemenco”.

ADVERTISEMENT

Din informațiile FANATIK, Gigi Becali știe deja pe cine vrea să aducă pe banca FCSB-ului și are pregătite două variante bombă. Unul dintre posibilii înlocuitori ai lui Marius Baciu este chiar Ianis Zicu (42 de ani), cel care a fost la un pas să preia echipa în urmă cu aproximativ două săptămâni, după înfrângerea suferită în derby-ul cu Dinamo, scor 1-2. FANATIK a anunțat în exclusivitate că

Zicu se numără printre tehnicienii apreciați de Gigi Becali și ar fi putut fi deja pe banca roș-albaștrilor dacă patronul FCSB nu i-ar fi acordat o ultimă șansă lui Marius Baciu: obținerea a minimum patru puncte din confruntările cu Petrolul Ploiești și Universitatea Craiova. Șansele lui Baciu de a continua pe banca FCSB-ului s-au diminuat considerabil, având în vedere că n-a scos decât un punct cu „lupii galbeni”.

ADVERTISEMENT

Se întoarce Mirel Rădoi la FCSB?

A doua variantă pregătită de Gigi Becali pentru banca tehnică a FCSB-ului este o adevărată bombă nucleară! FANATIK a aflat în exclusivitate că patronul roș-albaștrilor . Fostul selecționer al României este liber de contract după despărțirea de Gaziantep, produsă în luna august. Din informațiile FANATIK, Rădoi ar fi dispus să revină la FCSB, considerând că are o datorie morală față de nașul său, după despărțirea abruptă din primăvara acestui an.

ADVERTISEMENT

În perioada în care FCSB evolua în play-out și lupta pentru calificarea în preliminariile Conference League, Mirel Rădoi a condus echipa timp de cinci etape. Tehnicianul în vârstă de 45 de ani a părăsit însă surprinzător banca roș-albaștrilor, înainte de îndeplinirea obiectivului, pentru a da curs ofertei venite din prima ligă a Turciei, de la Gaziantep.

ADVERTISEMENT