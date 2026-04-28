Gigi Becali a primit 100.000 euro pentru transferul lui Meme Stoica! Adevărul despre oferta din Emiratele Arabe Unite

Mihai Stoica (61 de ani) este unul dintre cei mai buni conducători de club din România, iar de-a lungul vremii mai mulți patroni și l-au dorit la echipă. George Copos a fost unul dintre oamenii care a văzut ceva în abilitățile sale încă de când se afla la Galați. În cele din urmă, el a ales clubul lui Gigi Becali, însă în cei aproape 20 de ani petrecuți la FCSB a fost ofertat de mai multă lume, printre care și Marian Iancu, fostul patron al Timișoarei.

În cadrul emisiunii MM la FANATIK, Mihai Stoica a dezvăluit că recent, chiar la sfârșitul anului trecut, a avut o ofertă din zona Golfului pentru a pleca de la FCSB. Mai exact, este vorba despre o echipă din campionatul Emiratelor Arabe Unite. Oficialul roș-albaștrilor a explicat că a luat în considerare oferta la început, însă după doar câteva ore, în urma vizionării a câtorva meciuri, a decis să rămână în România

„Am avut o discuție care nu a mers mai departe cu o echipă din Emiratele Arabe Unite. Am cerut câteva zile să studiez și eu problema, dar a fost nevoie de doar câteva ore. În decembrie a fost. M-am uitat la niște meciuri, nu era pentru mine (n.r. râde)”, a declarat Mihai Stoica la „MM la FANATIK”

Rivala din Liga 1 i-a oferit 100.000 de euro lui Gigi Becali pentru Mihai Stoica

Mihai Stoica a fost dorit de mai multe echipe și pe plan intern, iar una dintre ele chiar a fost gata să plătească o sumă de transfer pentru conducătorul roș-albaștrilor. i-a propus lui Gigi Becali 100.000 de euro pentru a-l aduce în Banat pe MM.

„În 2005 am avut discuții cu Marian Iancu, dar nu puteam să plec de la Steaua la Timișoara. Eu nu i-am zis lui Gigi nimic, am avut discuții printr-un prieten comun pe care îl aveam cu Marian. După care, Marian s-a întâlnit în decembrie 2005 cu Gigi și i-a făcut ofertă pentru Oprița. Gigi m-a sunat și i-am zis: ‘Sub nicio formă! Cum să plece?’, ‘Dar Ghionea?’, ‘Doamne ferește! Cum să-l dai pe Ghionea? Niciodată!’. Pe urmă îmi zici Gigi: ‘Bă, dar uite ce îmi spune Marian, că îmi dă 100.000 de euro pentru tine. Băi, vezi că nu îmi prea place. Ai avut discuții și nu mi-ai zis’, ‘Băi, Gigi, de ce să îți spun? E ceva ce eu am refuzat’.

Și atunci a fost prima mărire de salariu pe care am avut-o la Steaua. A doua a fost după meciul cu Betis, când Bănel a dat două goluri. Bănel a fost invenția mea, practic. Da, mi-a și tăiat salariul, când m-am întors de la Bastilia. Dar nu se pune problema. Când a avut Teodora (n.r. fiica lui Mihai Stoica) probleme, Gigi a fost primul care s-a oferit și m-a salvat din impasul ăla”, a declarat Mihai Stoica, la MM la FANATIK.

Cum i l-a „suflat” Gigi Becali pe Mihai Stoica lui George Copos

În 2002, după ce își încheiase socotelile cu Oțelul Galați, George Copos îi oferea un salariu uriaș la acea vreme, însă în cele din urmă a ales să meargă la echipa lui Gigi Becali, pe o sumă de trei ori mai mică: „Eu nu răspundeam la numere necunoscute. Teia Sponte m-a sunat. Mi-a zis: ‘De ce nu-i răspunzi lui Gigi Becali? Ești nebun?’. Am sunat înapoi și mi-a zis: ‘Băi, da’ tu ce faci? Am auzit că ai plecat de la Galați!’. Am răspuns: ‘Da, am plecat și semnez cu Rapid’. M-a întrebat dacă nu vreau să vin la Steaua. Am zis că ba da, vreau. A trebuit să opresc mașina, că îmi tremura piciorul pe ambreiaj. Tata era dinamovist. L-am întrebat ce să fac și mi-a zis să merg la Steaua. Mi-a spus să nu mă gândesc la bani.

La Rapid luam 7.000 de euro plus prima întreagă. Mă duceam la peste 10.000. Știam cam ce se câștigă la Steaua. Am cerut 3.000 de dolari, în condițiile în care am găsit apartament cu 900 de euro. Era gaură. Fostul președinte avea 1.700 de euro. Chiar am venit. Am zis că avem posibilitatea să-l luăm pe Ghionea, în 2002. Asta a fost povestea. Venise și Olăroiu antrenor. Gigi a venit cu noi doi. Pițurcă a rămas manager general. Mă pregăteam să semnez cu Rapidul. Noi bătuserăm palma. Era puțin complicat. Dinu Gheorghe nu prea era de acord ca eu să vin. Am vorbit cu Victor Becali să-i dea ok-ul pentru mine. Așa a fost să fie atunci, în 2002”, a mai spus Mihai Stoica la emisiunea „MM la FANATIK”

