Gigi Becali a primit interzis la jucătorii de la U Cluj: „E netransferabil!”. Cât oferă ardelenii pentru Blănuță

Gigi Becali nu are voie să transfere de la U Cluj. Conducerea „șepcilor roșii” nici nu vrea să audă de vreo oferă de la patronul campioanei României.

După ce FCSB a devenit matematic campioană, Gigi Becali a anunțat că vrea să întărească echipa pentru a ajunge în grupele Champions League. Pe lângă fotbaliști de la Dinamo, cum ar fi Masoero, Blănuță sau Thiam, jucători ai Universității Cluj.

Președintele „șepcilor roșii”, Radu Constantea, a intervenit telefonic la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI și i-a dat interzis la transferuri lui Gigi Becali.

„Doar ce am văzut și eu declarațiile dânsului. Din punctul nostru de vedere, Thiam mai are un an de contract, este un jucător foarte important pentru noi, n-am primit nimic oficial din partea lor.

(n.r. – e netransferabil?) Din punctul nostru de vedere, la ora actuală da. Vrem să ne păstrăm scheletul pentru sezonul viitori și el e unul dintre jucătorii importanți”, a declarat Radu Constantea.

Despre Masoero: „Nu știu încă dacă e mulțumit”

În ceea ce îl privește pe Lucas Masoero, stoperul argentinian rămâne liber de contract la finalul sezonului. Conducerea ardelenilor încearcă însă să îi prelungească înțelegerea.

„Nu e subiect închis. Am avut și săptămâna trecută niște discuții. Ne-am mai apropiat un pic de ce își dorește el. Încă e o distanță între ce a cerut el și ce am oferit noi.

E un obiectiv. Dar să rămânem în limita bugetului pe care îl putem oferi noi. Am mai făcut un pas spre ce își dorește el, dar nu știu dacă e încă mulțumit.

Am mai pus la oferta inițială, dar nu am ajuns încă la un acord”, a adăugat președintele Universității Cluj.

Șanse minime ca Blănuță să continue pe Cluj Arena

Vladislav Blănuță este împrumutat la U Cluj până la finalul sezonului. „Șepcile roșii” și-ar dori să îl păstreze pe atacant, dar nu se pot ridica la

„Din perspectiva sumelor care se vehiculează sau a așteptărilor domnului Mititelu, e clar că nu ne putem permite. Avem o sumă pe care suntem dispuși să o oferim, dar momentam e departe de ce se discută. Ne-am putea permite spre 500.000 de euro, dar din ce am văzut se discută de milioane”, a conchis Constantea.