ADVERTISEMENT

Gigi Becali a primit, de curând, o nouă ofertă pentru FCSB și celebrul Palat din Aleea Alexandru, iar propunerea a venit din partea omului de afaceri Simion Apreutese, patronul grupului de logistică International Alexander. Arădeanul a încercat să cumpere cele două active ale finanțatorului de la FCSB după ce, în urmă cu aproximativ doi ani, mai făcuse o astfel de propunere. În exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, Becali a vorbit despre oferta primită, a dezvăluit sumele puse pe masă și condițiile în care omul de afaceri ar fi urmat să facă plata.

Gigi Becali, ofertat cu 50 de milioane de euro pentru FCSB și Palat

Simion Apreutese, patronul grupului de logistică International Alexander, a încercat să cumpere din nou atât FCSB, cât și Palatul lui Gigi Becali. Omul de afaceri arădean, care până de curând a fost implicat , i-ar fi propus finanțatorului campioanei României să îi vândă cele două active pentru un total de 50 de milioane de euro. Becali a explicat, însă, că oferta presupunea plata în tranșe și obținerea finanțării de la bancă, variantă pe care nu a acceptat-o.

ADVERTISEMENT

„El acum a venit după doi ani că vrea iar Palatul. Domnul Apreutese vrea să mai cumpere teren. A zis că vrea să cumpere tot ce înseamnă valoarea lui Becali, FCSB-ul și palatul. Mi-a spus, la vremea respectivă, că dă 25 de milioane de euro pe Palat, dar dă 10 la început și apoi dă în rate. Păi tu dacă n-ai nici 10 să dai….

Pe echipă zicea că dă 25 de milioane, dar dă câte cinci milioane pe an. Dar trebuia să facem actele, să ia de la bancă. Să facă împrumut de la bancă. Hai, băi, lasă-mă, eu vorbescu cu oameni care au bani în bancă și bang-bang, de la mine la tine în cont. Să stau să-mi dea mie banca bani, hai la revedere“, a spus Gigi Becali, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Cine este Simion Apreutese, omul care voia să 0 ia pe FCSB de la Gigi Becali

Gigi Becali a mărturisit tot în cadrul FANATIK SUPERLIGA că Simion Apreutese a ajuns să negocieze pentru a o cumpăra pe FCSB prin intermediul lui Ilie Dumitrescu. Din spusele latifundiarului din Pipera, afaceristul arădean este un om potent financiar.

ADVERTISEMENT

În sezonul 2020-2021, din sectorul privat al clubului UTA Arad. Compania de transport condusă de Simion și Loredana Apreutese este cu acționariat sută la sută românesc și are sediul în Arad. Întreprinderea are o echipă formată din aproximativ 2500 de oameni cu activități în transport, logistică, producție și Real-Estate, fiind numărul unu în domeniu pe teritoriul României. Ea a fost premiată ani la rând drept cea mai bună companie de transport din țara noastră.

ADVERTISEMENT

El a preluat de ceva ani și transportatorul de marfă Vio Transgrup, din județul Dâmbovița, iar în mai 2021 a dat și o lovitură pe plan internațional, cumpărând operațiunile din Cehia ale firmei Brandl, o companie din domeniul pieselor auto. Cifra de afaceri anuală a companiilor deținute de Apreutese ar fi de aproximativ 85 de milioane de euro, după cum susține Ziarul Financiar.