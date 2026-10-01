Sport

Gigi Becali a primit primele concluzii după antrenamentele lui Reghecampf la FCSB: „10 la rând!”

După o săptămână de antrenamente, Gigi Becali a primit primele impresii din partea lui Reghecampf! Ce obiectiv măreț și-a propus antrenorul lui FCSB pentru următoarele meciuri
Ciprian Păvăleanu
01.10.2026 | 20:58
Gigi Becali a primit primele concluzii dupa antrenamentele lui Reghecampf la FCSB 10 la rand
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Laurențiu Reghecampf continuă să fie optimist! Ce i-a transmis lui Gigi Beclai după o săptămână de antrenamente la FCSB. Foto: Colaj FANATIK
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Laurențiu Reghecampf (51 de ani) nu are foarte mulți fotbaliști plecați la echipele naționale, astfel că își poate pregăti în liniște debutul de pe 10 octombrie, împotriva celor de la Oțelul Galați. După o săptămână de antrenamente intense, Gigi Becali a primit și primele concluzii din partea noului tehnician al FCSB.

Ce concluzii a tras Laurențiu Reghecampf după prima săptămână de antrenamente la FCSB

Laurențiu Reghecampf a fost prezentat la FCSB în urmă cu o săptămână și deja a implementat antrenamentele fizice prin care vrea să-i pună la punct pe fotbaliștii celor de la FCSB. În 9 zile, roș-albaștrii vor debuta sub comanda noului antrenor într-un meci contra Oțelului, iar Reghe vrea să obțină prima victorie a echipei după 5 etape de secetă.

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Gigi Becali, patronul echipei, a dezvăluit că a discutat cu Laurențiu Reghecampf după o săptămână de pregătire intensă a echipei, iar antrenorul de 51 de ani a rămas cu același optimism pe care îl avea înainte de a ajunge la echipă: „Am vorbit cu Reghecampf. El a zis că rămâne la părerea că avem jucători valoroși și că o să văd, când începe, că va câștiga 10 meciuri la rând”, a declarat Gigi Becali, conform Pro TV.

Reghecampf s-a ținut de cuvânt! Cum arată antrenamentele celor de la FCSB

Încă dinainte să fie prezentat oficial la FCSB, Laurențiu Reghecampf i-a dezvăluit lui Gigi Becali ce are de gând să facă cu fotbaliștii săi. El este de părere că formația roș-albastră este plină de calitate, însă fotbaliștii nu sunt pregătiți din punct de vedere fizic, lucru despre care a spus că se va ocupa încă din primele zece zile.

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„Reghe mi-a zis: ‘în primul și-n primul rând, cum vin îi sparg 10 zile. Două antrenamente pe zi. Păi ăia nu sunt pregătiți, băi patroane’”, a declarat Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA. Zilele trecute, FCSB a postat mai multe imagini din timpul antrenamentelor, iar Reghecampf pare că s-a ținut de cuvânt.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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