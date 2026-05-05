Gigi Becali a primit răspunsul de la Zeljko Kopic! Antrenorul lui Dinamo a rupt tăcerea despre o posibilă colaborare cu FCSB

Zeljko Kopic este unul dintre cei mai longevivi antrenori din SuperLiga. A venit în decembrie 2023 la Dinamo, într-un moment foarte dificil, reuşind să ducă echipa în play-off pentru două sezoane consecutiv. Are contract cu roş-albii încă doi ani, cu obiectivul de a readuce trofeele în „Groapă”.

Zeljko Kopic, despre o posibilă colaborare cu Gigi Becali: „Nu m-aş vedea în acel sistem”

Într-un interviu eveniment acordat pentru FANATIK, Zeljko Kopic a vorbit şi despre aprecierea rivalului Gigi Becali, cel care l-a lăudat în repetate rânduri. Antrenorul croat a spus că în acest moment nu ar putea să accepte o eventuală ofertă a celor de la FCSB, spunând că personalitatea lui nu s-ar potrivi la echipă:

„Din poziția în care sunt acum, clar, nu. Din nou, spun că eu sunt antrenorul lui Dinamo și sunt cu inima și sufletul implicat aici. Am tot respectul pentru ce a construit la FCSB, pentru modul lor de lucru, dar eu nu m-aş vedea în acel sistem. Personalitatea mea nu mi-ar permite. Din aceste motive, plus munca mea la Dinamo, răspunsul este nu. Nu poți știi ce va fi peste 10 ani, lucrurile în fotbal se schimbă mereu, însă la cum mă știu, la cum sunt acum, clar nu”, a spus Kopic.

Gigi Becali l-a lăudat pe Kopic: „Dinamo are un antrenor bun, dar nu mi-e frică”

Gigi Becali a spus, în luna decembrie a anului trecut, despre , dar Dinamo nu are şanse la trofee cu un lot lipsit de fotbalişti foarte valoroşi. Patronul FCSB l-a remarcat pe Cătălin Cîrjan de la „câini”. În actuala stagiune, Dinamo a ieşit din lupta pentru trofee, fără şanse la titlu şi fiind eliminată de Universitatea Craiova în semifinalele Cupei:

„Dinamo are un antrenor bun, dar nu mi-e frică. Nu poate un antrenor să câștige campionatul. Nu are cum. Fără valori nu poți să câștigi campionatul. , dar nu poate să facă primăvară cu o floare”, a spus Gigi Becali despre rivali.

