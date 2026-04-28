Gigi Becali a primit răspunsul lui Elias Charalambous! În ce condiții revine cipriotul la FCSB: „Dacă nu, vine altul”

FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că lucru confirmat de patronul FCSB. Cu toate acestea, cei doi au vorbit, iar tehnicianul cipriot i-a dat un prim răspuns lui Becali.

Gigi Becali îl așteaptă la FCSB pe Elias Charalambous

Elias Charalambous a venit în România pentru două zile, cipriotul fiind invitat la un eveniment de marketing alături de echipa cu care a luat campionatul în sezonul trecut. Gigi Becali plănuia să se întâlnească cu antrenorul și să îl convingă să revină la FCSB. Întâlnirea nu a mai avut loc, dar latifundiarul din Pipera este optimist că fostul internațional cipriot va accepta oferta.

„Nu am mai vorbit cu el, dar va da un răspuns zilele astea. Azi, mâine, poimâine. A vorbit cu Teia și i-a zis că va da un răspuns. Antrenorul care vine și califică echipa va rămâne și în sezonul viitor. O să vină acum un antrenor, că trebuie să vină. Cine vine și califică echipa în preliminariile Conference League va rămâne și pentru sezonul viitor. Ăla e norocosul. Dar eu cred că Charalambous va fi. El a zis ‘din vară’. I-am zis că dacă vine, atunci vine de acum. Că dacă nu, vine altul și califică echipa și el va rămâne. O să vedem”, a declarat Gigi Becali pentru

CV-ul lui Elias Charalambous la FCSB

2 titluri de campion în Superliga, în 2024 și 2025

2 Supercupe, 2024 și 2025

2 calificări în grupele Europa League, 2024-2025 și 2025-2026

1 calificare în optimi Europa League, 2024-2025

170 de meciuri: 88 de victorii, 41 de remize, 41 de înfrângeri

1 titlu de vicecampion al României în 2022-2023

De ce a revenit antrenorul cipriot, de fapt, în România

Tehnicianul cipriot va lua parte la o acțiune în care fotbaliștii și membrii staff-ului din sezonul trecut vor fi premiați pentru performanțele avute. „Mă bucur să vă văd. Sunt bine, sunt foarte fericit că vă văd din nou, sunt aici pentru două zile, pentru acel eveniment, asta e tot. Mi-e dor de România, când am aterizat am avut sentimente plăcute, atât eu, cât și soția mea. Am avut parte de ani frumoși aici și sunt fericit să mă întorc.

Agentul meu discută ofertele. Cred că voi găsi un club care să mă placă. Acum sunt aici pentru două zile, pentru acest eveniment. Mă voi întâlni cu cât mai mulți prieteni de aici”, a declarat Elias Charalambous, la sosirea pe aeroport.