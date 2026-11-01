„Gigi Becali a pus 30.000 euro pe 17 la casino! A cumpărat Steaua de la Viorel Păunescu cu bani împrumutați!”

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Giovanni Becali a făcut dezvăluiri spectaculoase despre începuturile lui Gigi Becali în fotbal, dar și despre relația acestuia cu regretatul Viorel Păunescu. Într-o intervenție la Giovanni Show, impresarul a povestit cum patronul FCSB a împrumutat peste patru milioane de euro pentru a prelua Steaua, asumându-și un risc financiar uriaș. Totodată, Giovanni a rememorat o noapte incredibilă la cazinou, când Gigi Becali a mizat 30.000 de euro pe numărul 17 la ruletă și a câștigat, potrivit relatării sale, nu mai puțin de 280.000 de euro.

Giovanni Becali, dezvăluiri despre Gigi Becali: „A cumpărat Steaua cu bani împrumutați!”

Giovanni Becali a vorbit despre perioada în care Gigi Becali a intrat în fotbal și a preluat clubul Steaua de la Viorel Păunescu. Impresarul susține că actualul patron al FCSB nu dispunea atunci de resursele financiare pe care avea să le acumuleze ulterior și că a fost nevoit să împrumute sume uriașe pentru a susține clubul. Potrivit lui Giovanni, discuțiile pentru preluarea Stelei începuseră inițial între el, Viorel Păunescu și Victor Pițurcă. Gigi Becali nu ar fi fost implicat în primele negocieri, dar ulterior a devenit omul care și-a asumat responsabilitatea financiară.

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„Gigi nici nu știa de Steaua când vorbeam cu Pițurcă și cu domnul Păunescu să o luăm noi. Gigi, într-un avion de la Londra la București, lângă mine, mi-a zis: «Băi, Giovanni, nu vii cu noi la Steaua?». Înainte, eu cu Viorel și cu Piți vorbeam să luăm Steaua. Eu poate aveam bani atunci ca să intru în horă. Domnul Păunescu putea să o ia singur, dar Pițurcă nu știu dacă avea milioanele pe care le avea Gigi”, a povestit Giovanni Becali, la Giovanni Show.

Gigi Becali ar fi împrumutat peste patru milioane de euro pentru Steaua: „A riscat enorm!”

Giovanni Becali a dezvăluit că Gigi Becali a făcut un pariu financiar important atunci când a decis să preia clubul. Potrivit impresarului, acesta ar fi împrumutat peste patru milioane de euro, mizând pe faptul că investiția în fotbal avea să îi aducă beneficii în viitor. Giovanni consideră că decizia s-a dovedit inspirată, deși riscurile erau foarte mari.

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„Nici Gigi, la început, n-a avut bani. El, cu preluarea Stelei, a riscat enorm, că a împrumutat niște bani. Gigi a cumpărat Steaua cu bani împrumutați, apoi totul a explodat și, dintr-odată, a făcut bani. Nici el nu se gândea chiar acolo. Dacă nu riști, nu câștigi. El a salvat Steaua. Pițurcă a zis: «Dacă vrei, eu rămân antrenor, atât». A împrumutat peste patru milioane, bazându-se pe un viitor. A fost vizionar”, a declarat Giovanni Becali.

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Impresarul a mai spus că Gigi Becali a fost nevoit să vândă inclusiv terenuri pentru a finanța activitatea clubului. În opinia sa, proprietățile respective ar fi valorat astăzi sume incomparabil mai mari: „A vândut atunci niște terenuri pe bani puțini, că, dacă le ținea, acum avea 10 miliarde. El vindea atunci pentru că trebuia să bage bani în Steaua, nu avea altă variantă”, a continuat Giovanni Becali.

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Gigi Becali a mizat 30.000 de euro pe numărul 17 la ruletă! „A luat 280.000!”

Una dintre cele mai spectaculoase povești relatate de Giovanni Becali este legată de o noapte petrecută la cazinou alături de Gigi Becali. Impresarul a povestit că pierduse deja o sumă importantă și voia să plece, mai ales că cei doi urmau să participe la o nuntă în aceeași seară. Gigi Becali a decis însă să mai încerce o dată. A ales numărul 17, despre care Giovanni spune că era numărul său preferat, și a mizat nu mai puțin de 30.000 de euro.

„La ruletă nu a jucat cu mine o dată? Pierdusem o grămadă de bani și i-am spus: «Hai să plecăm, că avem și o nuntă diseară». A zis: «Hai, Giovanni, că și așa am pierdut deja o noapte». Și a pus 30.000 pe un număr, numărul 17, că e numărul lui”, a relatat impresarul.

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Momentul în care bila s-a oprit pe numărul ales de Gigi Becali a provocat, potrivit lui Giovanni, o reacție incredibilă în sala de jocuri: „Vedeam bila cum se învârtea. Ajunge în dreptul lui 34, îmi iau geaca să plec, dar din 34 parcă ai luat-o tu cu mâna și ai băgat-o în 17. Și a luat 280.000. A început să țipe și el, și toată sala. E un norocos, nu? De asta zic, a riscat enorm. Putea să nu iasă nimic”, a dezvăluit Giovanni Becali.

Giovanni Becali i-a împrumutat 600.000 de euro lui Viorel Păunescu

, Steaua traversa, potrivit impresarului, o perioadă dificilă din punct de vedere financiar. Giovanni Becali susține că i-a acordat lui Viorel Păunescu un împrumut de 600.000, bani necesari pentru plata jucătorilor. Suma i-ar fi fost returnată aproximativ un an mai târziu, după transferul lui Cătălin Munteanu.

„Până să îl vândă pe Cătălin Munteanu, le-am dat și 600.000 împrumut, cu un an înainte. Nu mai aveau bani. Deci împrumutul ăsta a fost pentru nea Viorel, ca să-și plătească jucătorii. Mi-a dat banii după un an, repet, când l-a vândut pe Munteanu”, a spus Giovanni Becali.

. Impresarul a mărturisit că a fost impresionat de schimbarea fizică a celui pe care îl cunoștea de câteva decenii: „Am fost la nea Viorel. Eu mă duc mereu să văd mortul. Mulți stau și fumează, stau afară, eu vreau să văd omul pentru ultima dată, chiar dacă e în sicriu. L-am văzut și era un alt om decât cum îl știam. Înseamnă că în ultimele două săptămâni, dacă a fost la spital, s-a topit. Era un om deosebit, cu care eu mi-am petrecut ultimii 30 de ani”, a declarat Giovanni Becali.

Impresarul a rememorat și atmosfera de la Melody, localul unde Viorel Păunescu și-a cunoscut soția, care era balerină: „Am multe amintiri cu nea Viorel, mai ales de la Barul Melody. Soția lui era balerină la Melody și a fost 50 de ani cu ea. Era la Teatrul Tănase, cu școală de balet, tot. Erau șapte-opt balerine, iar nea Viorel era cu una dintre cele mai bune dintre ele”, a povestit Giovanni Becali.

Gigi Becali și Gică Hagi, nopțile petrecute la Melody

Giovanni Becali a dezvăluit că, după plecarea sa din România, Gigi Becali, Victor Becali și Gică Hagi au continuat să frecventeze localul Melody. Impresarul și-a amintit de perioada în care el și apropiații săi se ocupau cu schimbul valutar, înainte ca Gigi Becali să intre în lumea fotbalului.

„Noi eram bancheri atunci, făceam business, schimbam la puțin, vindeam la mai mult. Și Gigi, după ce am plecat eu, mergea la Melody, cu Hagi, cu Victor și toți. Aveam 29 de ani când am plecat, Gigi 23, frate-meu 20. M-au înlocuit pe mine, practic, pe bulevard, la hoteluri. Schimbau și ei valută. Și Hagi mergea la Melody, la balerine”, a relatat Giovanni Becali.

Potrivit impresarului, apropierea dintre Gigi Becali și Viorel Păunescu s-a consolidat mai ales după Revoluție, într-o perioadă în care familia Păunescu avea afaceri importante în București: „Cel mai tare s-a împrietenit Gigi cu Viorel după Revoluție. Hotelul Lido era luat de frații Păunescu, dar aveau proprietari cu care s-au judecat până de curând. Din ’92 până acum zece ani, am stat numai la Melody. Camere, hotel, invitați, tot”, a încheiat Giovanni Becali.