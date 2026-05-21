Gigi Becali a pus mâna pe telefon și l-a sunat pe Mirel Rădoi!

Gabriel-Alexandru Ioniță
21.05.2026 | 20:21
Mirel Rădoi nu i-a răspuns la telefon lui Gigi Becali. Foto: colaj Fanatik / Sport Pictures
Gigi Becali a dezvăluit că recent a încercat să îl contacteze în mod telefonic pe finul Mirel Rădoi, fostul antrenor de la FCSB, însă fără succes. Finanțatorul clubului roș-albastru a explicat că a dorit să discute cu tehnicianul în contextul rezultatelor foarte slabe înregistrate de el la Gaziantep FK în acest final de sezon, deci pentru a încerca cumva să îl consoleze în baza relației de rudenie existente între ei.

Mirel Rădoi nu i-a răspuns la telefon lui Gigi Becali. Ce crede patronul de la FCSB că s-a întâmplat

Pe de altă parte, omul de afaceri a speculat pe seama acestei chestiuni și a apreciat că este posibil ca Rădoi să nu fi dorit să răspundă întrucât a crezut că era sunat pentru o eventuală revenire la FCSB, în condițiile în care, a transmis Becali, acest moment s-a produs înainte de numirea lui Marius Baciu. Doar că patronul de la fosta campioană a României a asigurat acum că nu se putea pune problema de așa ceva.

„L-am sunat, nu mi-a răspuns. Nu știu de ce. Așa este el, se ferește, nu știu de ce nu mi-a răspuns. Eu l-am sunat înainte de Baciu. S-o fi gândit că poate îl chem înapoi, dar nici gând de așa ceva. Mi-a zis MM că a pierdut 4 meciuri și am vrut să îl întreb ce e cu el. Ca naș l-am sunat”, a spus Gigi Becali în direct la Digi Sport. 

Mirel Rădoi l-a evitat și pe Marius Baciu

La conferința de presă de prezentare, noul antrenor de la FCSB a spus, printre altele, că a încercat să ia legătura cu fostul tehnician al echipei roș-albastre când acesta din urmă a fost numit în funcție, doar că el nu i-a răspuns lui Baciu la mesajul respectiv: „Nu știu, poate Gigi Becali împreună cu mine să facă echipa.

Vreau ca la meciul acesta să mă ajute toată lumea. Am eu nevoie de ei. Și Mirel Rădoi poate să mă ajute. Dacă apelez la el. Dar sunt supărat pe el. Nu mi-a răspuns la mesaj când a semnat cu FCSB. L-am felicitat. Să-i transmiteți asta. (n.r. Dacă a discutat cu Elias Charalambous) Nu vorbesc engleză. Pe Pintilii îl iubesc, îl cunosc și pe Elias”. 

Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
