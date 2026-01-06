Gigi Becali a pus mâna pe telefon și l-a sunat pe Mirel Rădoi: „S-a întâlnit MM cu el”

ADVERTISEMENT

Patronul FCSB-ului se gândește să schimbe sistemul și să joace în 2026 cu 3 fundași, un sistem pe care Mirel Rădoi l-a folosit cu succes la Universitatea Craiova.

Motivul pentru care Gigi Becali l-a sunat pe Mirel Rădoi: „Vreau să-l întreb”

Tocmai datorită acestui motiv, l-a sunat pe Mirel Rădoi, dar acesta nu i-a răspuns la telefon. Omul de afaceri a dezvăluit că postul lui Radunovic ar urma să aibă de suferit dacă FCSB o să schimbe sistemul de joc pentru 2026.

ADVERTISEMENT

”Mirel Rădoi nu vrea să vorbească. S-a întâlnit MM cu el și i-a zis ‘Nu-i răspund pentru că o să vrea să mă întrebe despre fotbal și nu-i zic’. Eu voiam să-l întreb despre formula cu trei fundași. Trebuie să-mi spună el mie. I-am întrebat și pe Pintilii și pe Charalambous despre asta.

Mi-au spus cum am juca noi în 3, dar eu vreau să-l întreb pe Rădoi dacă pot să joc cu mai mulți jucători de atac. 3-4-3 mi-ar plăcea să joc și aș vrea ca Radunovic să fie unul dintre cei trei, iar cei din bandă să fie de atac”, a declarat Gigi Becali la Digi Sport.

ADVERTISEMENT

FCSB a făcut un singur transfer până acum

Gigi Becali anunța că-și dorește să aducă minim 4-5 jucători în această iarnă, însă până acum startul perioadei de mercato a fost unul lent pentru trupa bucureșteană. Singurul fotbalist nou din lotul lui Elias Charalambous este Andre Duarte, cel care semnase din luna decembrie cu FCSB.

ADVERTISEMENT

, fundașul stânga al celor de la Hermannstadt, au picat, iar momentan alte opțiuni viabile pentru trupa roș-albastră nu par a fi. O veste bună ar fi că Denis Alibec a decis să continue cu echipa și este în cantonamentul din Antalya, unde speră să aibă o pregătire excelentă și asta să-l ajute în partea a doua a sezonului.

Tavi Popescu, aproape de plecarea de la FCSB

Un jucător de la care se așteaptă foarte multe, însă a dezamăgit în acest sezon, Octavian Popescu, pare că este mai degrabă aproape de plecarea de la FCSB. Mijlocașul ofensiv este dorit de Marius Șumudică la noua sa echipă, Al-Okhdood.

ADVERTISEMENT

„Ieri m-a sunat Cătălin Liță pentru Thiam și mi-a zis că vor să-l ia pe George Popescu. Păi, să-l ia, dar să vorbească cu el dacă vrea să meargă, până în vară, 6 luni. Acolo îi trebuie certificat de căsătorie. Dacă nu e căsătorit, n-are voie să stea cu prietena în aceeași casă”, a dezvăluit Gigi Becali.