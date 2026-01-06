Gigi Becali a pus mâna pe telefon și l-a sunat pe Mirel Rădoi: „S-a întâlnit MM cu el”

Patronul FCSB-ului se gândește să schimbe sistemul și să joace în 2026 cu 3 fundași, un sistem pe care Mirel Rădoi l-a folosit cu succes la Universitatea Craiova.
Tocmai datorită acestui motiv, Gigi Becali l-a sunat pe Mirel Rădoi, dar acesta nu i-a răspuns la telefon. Omul de afaceri a dezvăluit că postul lui Radunovic ar urma să aibă de suferit dacă FCSB o să schimbe sistemul de joc pentru 2026.
”Mirel Rădoi nu vrea să vorbească. S-a întâlnit MM cu el și i-a zis ‘Nu-i răspund pentru că o să vrea să mă întrebe despre fotbal și nu-i zic’. Eu voiam să-l întreb despre formula cu trei fundași. Trebuie să-mi spună el mie. I-am întrebat și pe Pintilii și pe Charalambous despre asta.
Mi-au spus cum am juca noi în 3, dar eu vreau să-l întreb pe Rădoi dacă pot să joc cu mai mulți jucători de atac. 3-4-3 mi-ar plăcea să joc și aș vrea ca Radunovic să fie unul dintre cei trei, iar cei din bandă să fie de atac”, a declarat Gigi Becali la Digi Sport.
Gigi Becali anunța că-și dorește să aducă minim 4-5 jucători în această iarnă, însă până acum startul perioadei de mercato a fost unul lent pentru trupa bucureșteană. Singurul fotbalist nou din lotul lui Elias Charalambous este Andre Duarte, cel care semnase din luna decembrie cu FCSB.
Negocierile cu Kevin Ciubotaru, fundașul stânga al celor de la Hermannstadt, au picat, iar momentan alte opțiuni viabile pentru trupa roș-albastră nu par a fi. O veste bună ar fi că Denis Alibec a decis să continue cu echipa și este în cantonamentul din Antalya, unde speră să aibă o pregătire excelentă și asta să-l ajute în partea a doua a sezonului.
Un jucător de la care se așteaptă foarte multe, însă a dezamăgit în acest sezon, Octavian Popescu, pare că este mai degrabă aproape de plecarea de la FCSB. Mijlocașul ofensiv este dorit de Marius Șumudică la noua sa echipă, Al-Okhdood.
„Ieri m-a sunat Cătălin Liță pentru Thiam și mi-a zis că vor să-l ia pe George Popescu. Păi, să-l ia, dar să vorbească cu el dacă vrea să meargă, până în vară, 6 luni. Acolo îi trebuie certificat de căsătorie. Dacă nu e căsătorit, n-are voie să stea cu prietena în aceeași casă”, a dezvăluit Gigi Becali.