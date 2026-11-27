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În ciuda faptului că MM Stoica (61 de ani) a demisionat de la FCSB de două săptămâni, Gigi Becali (68 de ani) a mărturisit la FANATIK SUPERLIGA că l-a sunat și i-a cerut să-i contacteze pe impresarii lui Aymen Boutoutaou și să le transmită să-i găsească echipă.

Ce i-a cerut Gigi Becali lui MM Stoica

Patronul ”roș-albaștrilor” a explicat că deocamdată nu a primit nicio ofertă pentru Aymen Boutoutaou, deși este dispus să-l cedeze pentru 500.000 de euro. El a reiterat faptul că la FCSB nu se va mai face vreun transfer până nu va vedea personal jucătorul.

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”Am vorbit cu MM ieri (n.r. – joi, 26 noiembrie). I-am zis, bă Mihai, vorbește cu ăia, impresarii. Bă, ați luat 350.000. Bă, am belele cu patronul. Bă, găsiți-mi, vrem 500.000 pe el. Bă, dacă ai luat 350.000 comision, nu poți să-i găsești tu un contract de 500.000, nu știu, în Arabia, pe undeva?

E mai enervant pentru mine numai când mă gândesc câți bani ia el. Aia este enervant. În viața mea nu credeam că pot să fac o asemenea greșeală idioată. Asta e, o învățare de minte. De acum încolo nu se mai mișcă nimic, nici vântul nu mai suflă fără să știu eu.

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(n.r. – Deci cu MM ați mai vorbit) Păi normal, păi am vorbit ieri cu el. Ce, acum cu MM ce acuma, ce? A fost plecat într-o mică vacanță de 3-4 zile, nu știu, la Londra, pe-acolo și o perioadă nici telefonul nu prindea. N-am vorbit. Și ieri a venit, ieri am vorbit”, a declarat Gigi Becali, la FANATIK SUPERLIGA, despre situația mijlocașului Aymen Boutoutaou, transferat în vară de FCSB la recomandarea lui MM Stoica.

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S-a terminat cu Boutoutaou la FCSB

Deși a plătit 1,5 milioane de euro pentru aducerea lui Aymen Boutoutaou, Gigi Becali este nemulțumit de evoluțiile acestuia și , în speranța că va mai reduce din pierderi.

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După ce FCSB a remizat la Mioveni cu FC Argeș, scor 0-0, în etapa a 16-a din SuperLiga, patronul ”roș-albaștrilor” a avut o nouă tiradă la adresa algerianului și a transmis că pentru ca jucătorul să nu mai fie titular.