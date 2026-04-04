Gigi Becali a pus mâna pe telefon și l-a sunat pe MM Stoica după ce a văzut schimbarea făcută de Mirel Rădoi: “De ce l-a scos?!”

ADVERTISEMENT

FCSB a pierdut surprinzător în meciul cu FC Botoşani, scor 2-3. Campioana a avut o evoluţie foarte modestă şi a irosit de două ori avantajul de pe tabelă: a condus cu 1-0 şi 2-1, dar a pierdut. Cu acest eşec, roş-albaştrii pot pierde şi primul loc din play-out la finalul etapei a 3-a.

Gigi Becali l-a sunat pe Mihai Stoica după FC Botoşani – FCSB 2-3: „De ce l-a scos?”

Mihai Stoica a vorbit în emisiunea MM la Fanatik despre dialogul pe care l-a avut cu Gigi Becali la finalul meciului. Patronul FCSB a fost nedumerit de o schimbare pe care a făcut-o Mirel Rădoi, neştiin de ce a fost Miculescu schimbat în minutul 60 cu Octavian Popescu:

ADVERTISEMENT

„Foarte puţin la finalul meciului am discutat. Adică două minute, pentru că . Întreba de ce a ieşit… Toată lumea a sărit în meciul cu Metaloglobus că a ieşit Olaru. Venind după răceală, a făcut semn că nu mai poate să respire. Nu ştiam, din lojă, de ce a ieşit Olaru.

Asta mă întreba Gigi, de ce a ieşit Miculescu. A cerut schimbare pentru că nu mai putea. Jucătorii de gabarit, pe terenuri mai grele… suferă. N-a venit bine nici el de la echipa naţională. N-a fost niciun meci în care să vină bine de la naţională. Se antrenează altfel, e normal. Unii joacă, alţii nu joacă. Unii nu au ritm”, a spus Mihai Stoica.

ADVERTISEMENT

Mihai Stoica l-a făcut praf pe selecţionerul naţionalei U-19: „E bătaie de joc”

Managerul general l-a criticat pe selecţionerul naţionalei U-19 a României, Adrian Dulcea, pentru . Portarul titlar al FCSB-ului a fost chemat, dar lăsat în tribună la toate cele trei meciuri din Turul de Elită:

ADVERTISEMENT

„Imaginaţi-vă că ăsta mic, Matei Popa, a fost convocat la U-19 şi a fost trimis trei meciuri în tribună, ca să apere primele două meciuri Ungureanu de la Sepsi, împrumutat de Rapid. Şi al treilea meci Răcăşan de la Slatina, iar din cauza lui a luat roşu şi a rămas în 10. E bătaie de joc, dar sunt poliţele pe care vrea să le plătască acest Dulcea. E problema lui”, a spus Mihai Stoica.

ADVERTISEMENT