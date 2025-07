Gigi Becali a pus ochii pe o nouă perlă de la Farul! Ce șanse sunt pentru un transfer la FCSB: „Au existat discuții”

Gigi Becali simte că la FCSB nu prea are soluții pentru regula U21 și e gata să mai facă un transfer de la Farul Constanța după Ionuț Cercel și Alexandru Stoian.

Gigi Becali mai vrea un jucător de la Farul: „Au fost niște discuții mai ample”

Gigi Becali îl apreciază pe David Maftei, fundașul dreapta în vârstă de 21 ani care a revenit la Farul după trei sezoane în care a fost împrumutat. Jucătorul este cotat la 600.000 de euro.

Întrebat despre acest subiect, Ciprian Marica a recunoscut interesul : „Au existat mai multe discuții cu FCSB, dar din păcate nu s-a concretizat nimic. Au fost niște discuții mai ample. Din punctul nostru de vedere mai sunt șanse să se facă.

Cristi Coste, moderatorul emisiunii, l-a întrebat dacă jucătorul s-ar putea transfera la schimb cu alți doi fotbaliști de la FCSB: „E posibil să ajungă Edjouma și Gele la Constanța?”

Ciprian Marica nu a negat această variantă și a admis că Farul vrea să facă mai multe transferuri: „Nu știu, rămâne de văzut. Deocamdată ce pot să vă spun e că ne dorim să mai aducem cel puțin trei jucători”.

Ciprian Marica e sigur că Denis Alibec e o mare pierdere pentru Farul: „Datorită lui am reușit să obținem puncte”

Acționarul minoritar al „marinarilor” regretă : „Alibec trăgea echipa după el. Era un jucător care se simțea bine la Constanța, avea încredere și dacă avea o oportunitate o băga în poartă. Au fost meciuri în care datorită lui am reușit să obținem punct sau puncte.

Un jucător important și o mare pierdere pentru noi, dar totodată trebuie să demonstrăm că nu trebuie să stăm într-un singur jucător și că trebuie să găsim soluții”.

Marica a explicat că la Farul vor debuta tineri din academie: „Avem jucători buni și o să începem să-i promovăm din ce în ce mai mult. Din păcate chiar și aceștia care vin din academie pleacă foarte rapid. Ne-am fi dorit să-i ținem mai mult”.

Oficialul celor de la Farul are însă o nemulțumire: „Și mă refer aici la Băsceanu, la Cercel. Sunt jucători pe care îi promovăm, dar din păcate nici nu apucă să se acomodeze prea bine, să îi exploatăm și noi așa cum ne-am fi dorit și să putem să construim o echipă. Din păcate suntem nevoiți să-i vindem”.

E convins că Ionuț Cercel se va impune la FCSB: „Are calitate”

Ciprian Marica a vorbit și despre Ionuț Cercel și Stoian: „Sincer eu am mare încredere în el și nu spun asta că a venit de la Farul. Chiar sunt sincer și cred că puștiul are calitate. El poate să se impună la FCSB. Și Stoian are calitate. Au demonstrat, au fost văzuți, urmăriți și toată lumea a vorbit despre ei.

La loturile naționale, scouterii care au venit i-au remarcat. Acuma depinde și de ce găsesc la FCSB, cât de susținuți și promovați vor fi. Rămâne de văzut, dar un lucru e cert: copiii au calitate”.