Gigi Becali a pus ochii pe un jucător de la Universitatea Craiova! Ce planuri are cu Mihai Rotaru

Gigi Becali este în permanență cu ochii pe jucătorii de U21 pe care i-ar putea transfera la FCSB. Și pe care se gândește că ar putea obține un anumit profit. Ultimul astfel de fotbalist care i-a atras atenția este George Cîmpanu. Doar că Becali știe că misiunea de a-l lua pe mijlocaș de la Universitatea Craiova este foarte complicată.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Gigi Becali nu ratează nicio partidă a contracandidatelor la titlu, iar în ultimele săptămâni a fost atras de George Cîmpanu. A cerut deja informații și păreri de la mai mulți apropiați în legătură cu fotbalistul de 20 de ani. Despre care este convins că are un potențial uriaș.

Universitatea Craiova le-a plătit celor de la FC Botoșani 500.000 de euro pentru a-l achiziționa pe Cîmpanu în toamnă. A fost adus ca înlocuitor pentru Valentin Mihăilă, plecat la Parma.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Gigi Becali și Mihai Rotaru s-au împăcat după scandalul pe care l-au avut în legătură cu transferul lui Andrei Vlad

Mihai Rotaru nu este dispus să negocieze pentru cedarea fotbalistului la acest moment. Lucru pe care îl știe și Becali, care nici nu vrea să mai facă vreo manevră prin care să intre din nou în război cu patronul Științei.

George Cîmpanu a avut ceva probleme cu adaptarea la Universitatea Craiova și a jucat puțin mai ales în mandatul lui Corneliu Papură. A marcat primul său gol pentru olteni în partida contra celor de la CSMS Iași, imediat după ce Papură a fost demis.

ADVERTISEMENT

George Cîmpanu a fost convocat pentru reprezentativa de tineret la toate acțiunile din toamnă, dar a fost introdus doar în meciul din Malta. A jucat șapte minute în partida de pe insula Gozo, timp suficient pentru a oferi o pasă decisivă.

Relațiile dintre Gigi Becali și Mihai Rotaru au fost glaciare după ce FCSB a forțat transferul lui Andrei Vlad, în 2017, fără să mai ceară acordul oltenilor. S-au schimbat multe replici dure în ultimii ani, dar între timp s-au împăcat. Astfel că Becali nu vrea să forțeze în vreun fel transferul lui Cîmpanu. Mai ales că fotbalistul are contract până în 2025. Dar dacă oltenii și-ar anunța pe viitor intenția de a vine, patronul FCSB ar fi interesat.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

“Cu Mihai Rotaru m-am împăcat. Eu am făcut ce am făcut cu CFR el a făcut cea făcut cu Viitorul. Mi-a zis, ‘băi Gigi te las pe tine să alegi, să nu ne mai războim la transferuri’, dacă am căzut de acord înseamnă că suntem prieteni…nu mai concurăm. A greșit Rotaru pe vremuri, asta este, acum suntem prieteni. Prima perioadă de transferuri alegi tu apoi aleg eu”, a declarat recent Becali.

FCSB l-a luat în vară pe Octavian Popescu de la Universitatea Craiova, iar fotbalistul de 18 ani a devenit unul dintre cei mai bine cotați tineri din Liga 1. Dar în cazul acestuia, oltenii au fost cei care au refuzat să îi facă un nou contract.

ADVERTISEMENT