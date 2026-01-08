Sport

Gigi Becali a pus ochii pe vedeta Universității Craiova! Dialog spumos în direct cu Sorin Cârțu: „L-aș lua” / „Acum vrea și ăsta la FCSB”

Gigi Becali a pus ochii pe un jucător de la Universitatea Craiova. Patronul FCSB a avut un dialog spumos cu Sorin Cârțu vizavi de omul de gol al „Științei”.
Iulian Stoica
08.01.2026 | 22:00
Gigi Becali a pus ochii pe vedeta Universitatii Craiova Dialog spumos in direct cu Sorin Cartu Las lua Acum vrea si asta la FCSB
ULTIMA ORĂ
Gigi Becali, dialog spumos cu Sorin Cârțu despre vedeta Universității Craiova. Sursă foto: Colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Gigi Becali a remarcat cel mai ofertat jucător al Universității Craiova. Patronul FCSB a purtat un dialog spumos în direct cu Sorin Cârțu, președintele oltenilor. Care a fost fotbalistul ce a pornit discuția.

Gigi Becali a pus ochii pe vedeta Universității Craiova. Dialog spumos în direct cu Sorin Cârțu

Steven Nsimba este unul dintre cei mai atractivi jucători ai Universității Craiova din perioada de mercato. Mario Felgueiras a dezvăluit pentru FANATIK că atacantul a refuzat o ofertă colosală din China, asta pentru a rămâne în Bănie.

ADVERTISEMENT

Aflat în direct la Prima Sport, Gigi Becali a dialogat cu Sorin Cârțu în legătură cu atacantul. Patronul FCSB a mărturisit că oltenii au dat lovitura cu jucătorul francez. Președintele Universității Craiova a glumit cu omul de afaceri și a transmis că acum Nsimba va dori să plece deoarece Gigi Becali îl apreciază.

Gigi Becali: „Da, îmi place. E atacant bun. Eu l-aș lua”.

ADVERTISEMENT
Cum vor SUA să-i „cumpere” pe groenlandezi: plăți de până la 100.000 de...
Digi24.ro
Cum vor SUA să-i „cumpere” pe groenlandezi: plăți de până la 100.000 de dolari de persoană pentru separarea de Danemarca

Sorin Cârțu: „Ai gusturile mele. Și mie îmi place Nsimba”.

ADVERTISEMENT
”Cea mai frumoasă din Europa” s-a căsătorit și imaginile au făcut înconjurul lumii!...
Digisport.ro
”Cea mai frumoasă din Europa” s-a căsătorit și imaginile au făcut înconjurul lumii! FOTO Cum s-au îmbrăcat mirii

Gigi Becali consideră că Steven Nsimba este mai bun decât Assad Al Hamlawi

Gigi Becali: „Mie Nsimba îmi place mai mult decât ăla arab (n.r. – Assad Al Hamlawi)”.

Sorin Cârțu: „Eu nu fac astfel de comentarii. Fă-le tu”.

ADVERTISEMENT

Gigi Becali: „E mai bun Nsimba. E și mai tehnic, și mai puternic, știe mai bine cu mingea”.

Sorin Cârțu: „Poate te referi la Etim”.

Gigi Becali: „Nu Etim. Etim ăla și-a scos banii la voi. V-a fost de mare folos. Așa s-a întâmplat, cum s-a întâmplat la mine cu Alibec. Etim nu are unde să joace, dar ăsta, Nsimba, da. I-am zis și lui MM, ‘nu găsești și tu genul ăsta de jucători?’”.

Nsimba vrea la FCSB? Sorin Cârțu a glumit cu Gigi Becali

Sorin Cârțu: „Ai făcut un comentariu, ne-ai pus lumea în cap acum. Ne-ai pus jucătorul în cap. Acum zice: ‘Vreau la FCSB că mă place Becali’”.

Gigi Becali: „Habar nu aveam, m-a întrebat omul (n.r. moderatorul Dan Udrea)”.

Sorin Cârțu: „Bravo, mă. Nu știu eu de tine…”.

Gigi Becali: „Bă, Sorine. Habar nu aveam, acum că mi-a spus. E fotbalist, ce, nu-i fotbalist?”.

Sorin Cârțu: „Ți-am spus, și mie îmi place. Are niște goluri interesante. Nsimba a refuzat ofertă din China, de 1 milion”.

Gigi Becali: „Dacă mă întrebai dacă dau 1 milion, îți spuneam că nu îți dau”.

Cifrele lui Steven Nsimba la Universitatea Craiova

Steven Nsimba s-a alăturat Universității Craiova în vara anului trecut, oltenii reușind să-l aducă liber de contract. Atacantul evoluase anterior la gruparea franceză Aubagne Air Bel, din eșalonul al treilea.

Fotbalistul s-a remarcat încă din primele apariții sub comanda lui Mirel Rădoi. În cele 27 de meciuri disputate pentru Universitatea Craiova, Nsimba a marcat de 9 ori și a contribuit cu trei pase decisive.

  • 800.000 de euro este cota lui Nsimba, cea mai mare din carieră
  • 27 meciuri, 9 goluri și trei pase decisive a adunat atacantul la Universitatea Craiova
E gata! Iuliu Mureșan a anunțat decizia luată de CFR Cluj în cazul...
Fanatik
E gata! Iuliu Mureșan a anunțat decizia luată de CFR Cluj în cazul lui Ciprian Deac: „A agreat ideea”
Live Video semifinalele din Supercupa Spaniei. Atletico – Real Madrid se joacă acum....
Fanatik
Live Video semifinalele din Supercupa Spaniei. Atletico – Real Madrid se joacă acum. Gol de generic TV în startul meciului
Adrian Rus, declarații tari despre Gigi Becali și oferta FCSB: „Îl felicit că...
Fanatik
Adrian Rus, declarații tari despre Gigi Becali și oferta FCSB: „Îl felicit că nu a plătit comision pentru mine! Aveam deja făcut transferul la Craiova!”. Exclusiv
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
S-a decis totul! Mirel Rădoi semnează în Arabia Saudită. Când este așteptat românul...
iamsport.ro
S-a decis totul! Mirel Rădoi semnează în Arabia Saudită. Când este așteptat românul la noua echipă
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!