Gigi Becali a pus ochii pe vedeta Universității Craiova! Dialog spumos în direct cu Sorin Cârțu: „L-aș lua” / „Acum vrea și ăsta la FCSB”

Gigi Becali a remarcat cel mai ofertat jucător al Universității Craiova. Patronul FCSB a purtat un dialog spumos în direct cu Sorin Cârțu, președintele oltenilor. Care a fost fotbalistul ce a pornit discuția.
Steven Nsimba este unul dintre cei mai atractivi jucători ai Universității Craiova din perioada de mercato. Mario Felgueiras a dezvăluit pentru FANATIK că atacantul a refuzat o ofertă colosală din China, asta pentru a rămâne în Bănie.
Aflat în direct la Prima Sport, Gigi Becali a dialogat cu Sorin Cârțu în legătură cu atacantul. Patronul FCSB a mărturisit că oltenii au dat lovitura cu jucătorul francez. Președintele Universității Craiova a glumit cu omul de afaceri și a transmis că acum Nsimba va dori să plece deoarece Gigi Becali îl apreciază.
Gigi Becali: „Da, îmi place. E atacant bun. Eu l-aș lua”.
Sorin Cârțu: „Ai gusturile mele. Și mie îmi place Nsimba”.
Gigi Becali: „Mie Nsimba îmi place mai mult decât ăla arab (n.r. – Assad Al Hamlawi)”.
Sorin Cârțu: „Eu nu fac astfel de comentarii. Fă-le tu”.
Gigi Becali: „E mai bun Nsimba. E și mai tehnic, și mai puternic, știe mai bine cu mingea”.
Sorin Cârțu: „Poate te referi la Etim”.
Gigi Becali: „Nu Etim. Etim ăla și-a scos banii la voi. V-a fost de mare folos. Așa s-a întâmplat, cum s-a întâmplat la mine cu Alibec. Etim nu are unde să joace, dar ăsta, Nsimba, da. I-am zis și lui MM, ‘nu găsești și tu genul ăsta de jucători?’”.
Sorin Cârțu: „Ai făcut un comentariu, ne-ai pus lumea în cap acum. Ne-ai pus jucătorul în cap. Acum zice: ‘Vreau la FCSB că mă place Becali’”.
Gigi Becali: „Habar nu aveam, m-a întrebat omul (n.r. moderatorul Dan Udrea)”.
Sorin Cârțu: „Bravo, mă. Nu știu eu de tine…”.
Gigi Becali: „Bă, Sorine. Habar nu aveam, acum că mi-a spus. E fotbalist, ce, nu-i fotbalist?”.
Sorin Cârțu: „Ți-am spus, și mie îmi place. Are niște goluri interesante. Nsimba a refuzat ofertă din China, de 1 milion”.
Gigi Becali: „Dacă mă întrebai dacă dau 1 milion, îți spuneam că nu îți dau”.
Steven Nsimba s-a alăturat Universității Craiova în vara anului trecut, oltenii reușind să-l aducă liber de contract. Atacantul evoluase anterior la gruparea franceză Aubagne Air Bel, din eșalonul al treilea.
Fotbalistul s-a remarcat încă din primele apariții sub comanda lui Mirel Rădoi. În cele 27 de meciuri disputate pentru Universitatea Craiova, Nsimba a marcat de 9 ori și a contribuit cu trei pase decisive.