Gigi Becali a pus ochii pe vedeta Universității Craiova! Dialog spumos în direct cu Sorin Cârțu: „L-aș lua” / „Acum vrea și ăsta la FCSB”

Gigi Becali a remarcat cel mai ofertat jucător al Universității Craiova. Patronul FCSB a purtat un dialog spumos în direct cu Sorin Cârțu, președintele oltenilor. Care a fost fotbalistul ce a pornit discuția.

Gigi Becali a pus ochii pe vedeta Universității Craiova. Dialog spumos în direct cu Sorin Cârțu

Steven Nsimba este unul dintre cei mai atractivi jucători ai Universității Craiova din perioada de mercato. , asta pentru a rămâne în Bănie.

Aflat în direct la , Gigi Becali a dialogat cu Sorin Cârțu în legătură cu atacantul. Patronul FCSB a mărturisit că oltenii au dat lovitura cu jucătorul francez. Președintele Universității Craiova a glumit cu omul de afaceri și a transmis că acum

Gigi Becali: „Da, îmi place. E atacant bun. Eu l-aș lua”.

Sorin Cârțu: „Ai gusturile mele. Și mie îmi place Nsimba”.

Gigi Becali consideră că Steven Nsimba este mai bun decât Assad Al Hamlawi

Gigi Becali: „Mie Nsimba îmi place mai mult decât ăla arab (n.r. – Assad Al Hamlawi)”.

Sorin Cârțu: „Eu nu fac astfel de comentarii. Fă-le tu”.

Gigi Becali: „E mai bun Nsimba. E și mai tehnic, și mai puternic, știe mai bine cu mingea”.

Sorin Cârțu: „Poate te referi la Etim”.

Gigi Becali: „Nu Etim. Etim ăla și-a scos banii la voi. V-a fost de mare folos. Așa s-a întâmplat, cum s-a întâmplat la mine cu Alibec. Etim nu are unde să joace, dar ăsta, Nsimba, da. I-am zis și lui MM, ‘nu găsești și tu genul ăsta de jucători?’”.

Nsimba vrea la FCSB? Sorin Cârțu a glumit cu Gigi Becali

Sorin Cârțu: „Ai făcut un comentariu, ne-ai pus lumea în cap acum. Ne-ai pus jucătorul în cap. Acum zice: ‘Vreau la FCSB că mă place Becali’”.

Gigi Becali: „Habar nu aveam, m-a întrebat omul (n.r. moderatorul Dan Udrea)”.

Sorin Cârțu: „Bravo, mă. Nu știu eu de tine…”.

Gigi Becali: „Bă, Sorine. Habar nu aveam, acum că mi-a spus. E fotbalist, ce, nu-i fotbalist?”.

Sorin Cârțu: „Ți-am spus, și mie îmi place. Are niște goluri interesante. Nsimba a refuzat ofertă din China, de 1 milion”.

Gigi Becali: „Dacă mă întrebai dacă dau 1 milion, îți spuneam că nu îți dau”.

Cifrele lui Steven Nsimba la Universitatea Craiova

Steven Nsimba s-a alăturat Universității Craiova în vara anului trecut, oltenii reușind să-l aducă liber de contract. Atacantul evoluase anterior la gruparea franceză Aubagne Air Bel, din eșalonul al treilea.

Fotbalistul s-a remarcat încă din primele apariții sub comanda lui Mirel Rădoi. În cele 27 de meciuri disputate pentru Universitatea Craiova, Nsimba a marcat de 9 ori și a contribuit cu trei pase decisive.