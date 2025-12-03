Gigi Becali a pus tunurile de Denis Alibec și Tavi Popescu după UTA – FCSB 3-0: ”E plictisit, face batjocoră! Ai mai pomenit așa ceva?”

ADVERTISEMENT

Evoluțiile lui Tavi Popescu din ultima perioadă sunt mai mult decât mediocre, iar Gigi Becali a răbufnit la adresa jucătorului după înfrângerea din partida UTA – FCSB 3-0, din Cupa României Betano.

Tavi Popescu, făcut praf de Gigi Becali după UTA – FCSB 3-0

Deranjat de faptul că Octavian Popescu a cerut schimbare la mijlocul reprizei secunde din , patronul FCSB a avut un discurs extrem de dur la adresa fotbalistului despre care cândva spunea că valorează 50 de milioane de euro.

”George Popescu s-a cerut afară, că nu mai poate. El a alergat prea mult săracul. Am întrebat și mi-au zis că a cerut să iasă că a obosit. El poate crede, în mintea lui, că eu îi dau drumul liber dacă joacă la mișto.

Sunt unii care în mintea lor, poate asta cred. Eu nu mă supăr pe unul care cu adevărat nu știe sau nu poate, dar pe unul care face batjocoră, sau pierde toate mingile… Noi puteam să-i batem și așa, puteam să marcăm gol și era 1-0. Dar Baba Alhassan nu mai știe fotbal, George Popescu e plictisit.

Singurul jucător care a jucat a fost Malcom Edjouma. Mi-a plăcut de el. Bine, pe Chiricheș nu-l mai punem. Chiricheș nu mai poate săracul. Abia aștept să vină iarnă, pentru Revoluție”, a declarat Gigi Becali, la .

Ce l-a deranjat pe Becali la Alibec

De criticile patronului nu a scăpat nici Denis Alibec, deși atacantul nu a fost în lot la meciul cu UTA. Gigi Becali a fost extrem de deranjat de faptul că , devenind astfel indisponibil pentru finalul acestui an.

”Alibec se duce să se opereze și nu întreabă pe nimeni. Unde ai mai pomenit asta? El ia o grămadă de bani și zice că s-a operat, gata. Nu m-am mai dus eu să dau cu pumnul în masă, că nu îmi mai arde. Dar lasă că le arăt prin fapte. Sunt decizii”, a spus Gigi Becali.

Alibec, ca și plecat în iarnă de la FCSB

Adus în vară de la Farul, Denis Alibec nu a dat randamentul așteptat la FCSB el fiind și o lungă perioadă de timp accidentat. Cristi Coste a anunțat la FANATIK SUPERLIGA că sunt .

”Vedem ce se va întâmpla și cu Denis Alibec, l-am auzit pe Gigi Becali spunând că probabil va pleca. La Denis Alibec e o discuție, apropo de contract. Din câte știu, Alibec va pleca fără vreo compensație dacă găsește echipă. Va rezilia la zi cu FCSB. Poate ajunge inclusiv la Rapid, normal.

Va pleca dacă are ofertă, eu știu că vrea să plece. Dacă nu are ofertă, iar Gigi Becali vrea să se despartă de el, atunci Alibec va lua probabil niște compensații, câteva salarii, 2-3, undeva la 50.000 de euro. Alibec are acum un salariu de 20.000 de euro pe lună din câte știu eu. Probabil că e caz aproape închis Alibec cu FCSB în această iarnă”, a precizat Cristi Coste.