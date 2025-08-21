Sport
Gigi Becali a pus tunurile pe arbitraj după Aberdeen – FCSB 2-2. „A fost de partea lor”

Gigi Becali, prima reacție după remiza obținută de FCSB în Scoția, în fața celor de la Aberdeen. Ce l-a deranjat pe patronul campioanei României.
Alex Bodnariu
21.08.2025 | 23:57
Gigi Becali a pus tunurile pe arbitraj dupa Aberdeen FCSB 22 Afost de partea lor
Gigi Becali a pus tunurile pe arbitraj după Aberdeen - FCSB 2-2. „A fost de partea lor”

FCSB a remizat cu Aberdeen, 2-2, în prima manșă a dublei din play-off-ul Europa League. Campioana României a condus în Scoția cu 2-0, dar s-a văzut egalată pe final. Gigi Becali a intrat în direct și s-a plâns de arbitraj. Omul de afaceri a fost nemulțumit de cartonașul roșu încasat de Cisotti în prima repriză.

FCSB, remiză cu Aberdeen în playoff-ul Europa League

Roș-albaștrii au făcut un meci bun în Scoția, deși au jucat peste 60 de minute în inferioritate numerică. Juri Cisotti a văzut direct cartonașul roșu la scurt timp după ce Daniel Bîrligea a deschis scorul. Ulterior, Darius Olaru a dublat diferența de pe tabelă.

Totuși, scoțienii au profitat de omul în plus pe teren și au reușit să restabilească egalitatea. Jucătorii de la FCSB s-au apărat eroic pe finalul partidei și pleacă cu prima șansă la calificarea în faza principală a UEFA Europa League. Totul se va decide pe „Arena Națională”, săptămâna viitoare.

Gigi Becali, nervos pe arbitru după remiza din Scoția. „A fost de partea lor”

Gigi Becali, patronul FCSB, s-a declarat mulțumit de jocul prestat de echipa sa și e optimist în ceea ce privește calificarea. Totuși, omul de afaceri e de părere că maniera de arbitraj a fost una care a dezavantajat campioana României.

„Când ești calificat într-o grupă, nu mai ai emoții. Din momentul când joci cu un om în minus atâta timp, te lași în mâna lui Dumnezeu. Ce vrea El să fie. Cel puțin două intrări au fost mai tari decât a lui Cisotti. Una la Tănase, una la Olaru, mi se pare. Cel puțin două. Arbitrul a fost de partea lor.

Jucăm în deplasare, am făcut un joc bun. E adevărat, posesie sterilă la ei, nu au avut ocazii deloc. M-ați pus să fac analiza meciului, dacă nu mă lăsați… Ce realitate, știai dumneata despre ce vorbesc. Păi, vezi? Nu au avut ocazii deloc la început. Nici când am jucat în inferioritate numerică, iar n-au avut ocazii. Am dat gol, am luat gol dintr-un corner. După, au avut mai multe ocazii ei, într-adevăr. Un rezultat de egalitate e foarte bun pentru noi. Eu cred că ne vom califica la București. De ce cred? După acest 2-2, va fi plin stadionul la București”, a declarat Gigi Becali la Digi Sport.

