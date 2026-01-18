Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Gigi Becali a pus tunurile pe Mihai Toma și Ionuț Cercel, „underii” de la FCSB: „Ăla e prea mic, iar celălalt e văicăreț”

După eșecul cu FC Argeș, din primul meci al noului an din SuperLiga, Gigi Becali a luat la țintă situația jucătorilor U21 din lot. Patronul FCSB i-a criticat pe Mihai Toma și pe Ionuț Cercel
Adrian Baciu
18.01.2026 | 22:31
Gigi Becali, critici pentru Mihai Toma și Ionuț Cercel, jucătorii U21 de la FCSB. Sursa foto: colaj Fanatik
FCSB nu excelează deloc în acest sezon la capitolul jucătorilor eligibili pentru regula U21. Gigi Becali a pus tunurile pe fotbaliștii din lotul său care „acoperă” echipa când vine vorba de regula impusă de FRF. Vizați au fost Mihai Toma și Ionuț Cercel.

Gigi Becali, despre Mihai Toma: „Când ești mic ca el trebuie să ai picioare de oțel”

O uriașă slăbiciune a celor de la FCSB în acest sezon este poziția de Under 21 din echipă. Rând pe rând, Elias Charalambous și Mihai Pintilii au încercat să acopere zona cu Ionuț Cercel, Mihai Toma sau Alexandru Stoian. Niciunul dintre ei nu a impresionat.

În intervenția sa de la FANATIK SUPERLIGA de sâmbătă, Gigi Becali a recunoscut și el că această poziție reprezintă o mare problemă pentru echipă. Patronul campioanei i-a luat în vizor pe Mihai Toma, titular cu FC Argeș, și pe Ionuț Cercel, încă accidentat.

Mie nu mi-e teamă că nu prindem play-off. Că play-off-ul o să-l prindem. Și dacă legăm echipa așa cum vreau eu… Singura problemă este U21. Să văd cum o să facem ceva, să găsim o șmecherie. Toma, el aleargă mult și e folositor, dar el e în atac. Un atacant trebuie să dea gol pasă de gol.

El n-are viziune să paseze. Ai văzut că aseară (n.r. cu FC Argeș) a primit o minge, n-a preluat-o bine în careu, bine se întâmplă, după care a dat la poartă, pas la portar. Bă, după aia pasează, că e Tănase, Olaru acolo, să o bage cu latul în poartă. Înțelegi?

Eu îl iubesc pe Toma, e prea mic. Nu poți, că când ești mic așa, trebuie să ai picioare de oțel, în așa fel încât când vine adversarul în tine, când tu pui frâna, cade adversarul în tine. El n-are. E firav. Înțelegi?”, a spus Becali.

Ce spune Gigi Becali despre situația lui Ionuț Cercel: ”Nu știu ce e cu el, tot accidentat, tot văicăreț”

La un moment dat, FCSB părea să fi dat o dublă lovitură cu Ionuț Cercel: acoperirea postului de fundaș dreapta și acoperirea regulii Under 21. Treptat, fotbalistul de 19 ani și-a ieșit din formă, apoi s-a accidentat din ce în ce mai des. Cu FC Argeș nu a prins nici lotul lui Elias Charalambous.

„Păi nu știu, că n-ai văzut, de exemplu, ăla (Ionuț) Cercel, da? Pe care-l lăudam. Nu știu, accidentat, tot accidentat, tot văicăreț, mamă, că mă doare. Nici doctorii nu înțeleg, mă doare. Nu știu. Înțelegi? Da, Cercel putea să fie o soluție. Ne trebuie un Under altceva”, a mai spus Gigi Becali.

Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
