Gigi Becali a pus tunurile pe Siyabonga Ngezana în vestiarul de la FCSB: „I-am spus în față ce știu despre el! Au râs toți!”. Exclusiv

Gigi Becali nu a mai rezistat să vadă forma slabă a echipei sale și a decis să meargă în vestiar pentru a discuta cu jucătorii săi. Ce i-a reproșat lui Siyabonga Ngezana și ce a stârnit râsul colegilor săi.

Gigi Becali nu l-a menajat pe Siyabonga Ngezana. Ce i-a spus față în față

FCSB are un start de an extrem de slab, înregistrând 3 eșecuri din tot atâtea meciuri oficiale disputate. Situația i-a scandalizat pe suporteri, iar conducerea a trecut la măsuri după 1-4 acasă cu CFR Cluj.

în vestiarul formației bucureștene. Patronul campioanei României a dezvăluit în direct ce i-a reproșat lui Siyabonga Ngezana, fundașul central care a comis mai multe gafe cruciale în acest sezon.

„Am mai vorbit și cu Ngezana. I-am spus niște lucruri pe care nu le pot spune acum… I-am zis că știu tot, și ce a făcut la Cluj… Au râs toți, îți dai seama. I-am zis ce știu eu, că eu știu.

Am vorbit cu Dawa și Ngezana. Lui Dawa nu aveam ce să-i zic, i-am mulțumit doar. Lui Radunovic i-am zis că nu mai este cel care era… El intra cu bărbăție pe teren, e prea lejer acum, se crede prea mare fotbalist. Înainte nu trecea nimeni de el!”, a spus Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

Avertismentul lui Mihai Stoica legat de Siyabonga Ngezana

Siyabonga Ngezana a fost adus de FCSB în vara anului 2023 și a contribuit din plin la succesele echipei din precedentele două sezoane, fiind titular incontestabil și lăudat de marea majoritate pentru prestațiile sale foarte bune. Noul sezon a însemnat un declin total pentru fundașul sud-african, iar

„Eu l-am avertizat pe Gigi din vară, din Olanda. Era alt jucător, nu mai era el. Am spus că nu e bine. A venit schimbat. El nu are nicio explicație. În antrenamente nu e foarte schimbat, dar la meciuri are niște probleme.

Rar am întâlnit un fundaș central care în doi ani să nu facă nicio greșeală. Noi nu am primit niciun gol din cauza lui Ngezana. Acum am luat o grămadă”, a spus Mihai Stoica la