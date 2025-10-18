Gigi Becali a pus tunurile pe trei jucători după Metaloglobus – FCSB 1-2: „Trei milioane de euro prime! Miştocăreală, miuţă!”

Metaloglobus a obţinut prima victorie din istorie în SuperLiga chiar în faţa campioanei FCSB. la capătul unui meci în care roş-albaştrii au avut o nouă evoluţie extrem de slabă.

Gigi Becali a plătit prime record la echipă: „Am dat 3 milioane de euro”

Gigi Becali a pus tunurile pe jucătorii săi, mai ales că a virat prime în valoare de 3 milioane de euro în această săptămână jucătorilor. Patronul FCSB a fost dezamăgit de faptul că echipa nu a reacţionat nici măcar la 1-2:

„Am dat 3 milioane de euro prime. Asta e fotbalist în România. Iei primele de 100.000, 200.000 sau 300.000 de euro. Eşti condus de Metaloglobus, s-a întâmplat. Dar e 2-1 în minutul 50 şi ceva. După aia…

Să nu mai pasezi, să nu te mişti pe teren, să nu câştigi. Eu nu mai înţeleg, e ceva… Aveam 1-0. George Popescu pasă lui Olaru, ăla lui, ăla lui… Miştocăreală, miuţă, de la unul la altul doi metri.

Daţi, mă, golul doi! Asta e treaba, nu ştiu ce se întâmplă. Nu pot să îmi dau seama. Problema e că nu ne mişcăm pe teren. S-au saturat oamenii, au câştigat bani şi le ajunge cât au câştigat”, a început Gigi Becali tirada.

Patronul FCSB i-a făcut praf pe Radunovic, Olaru şi Baba Alhassan

Play-off-ul pentru campioană este în pericol, iar Gigi Becali susţine că în acest moment nu are niciun motiv să spere că lucrurile se vor schimba. I-a criticat pe Radunovic, Olaru şi :

Radunovic, nimic, Olaru dă doar la adversar. Baba Alhassan, cu ambele goluri. De unde să mai scot pe altul? Asta este. Nu am ce să fac eu, îmi văd de viaţa mea. Asta e viaţa lor, le ajung atâţia bani.

Meme îmi spunea că n-a văzut în viaţa lui cum s-a antrenat. Aşa mi-a zis el. Piticania aia de jucător (Abbey)… să pui mâna pe minge. Nu mă mai interesează Bologna, îmi văd de treaba mea.

Consider că n-am echipă de fotbal. Aşa trebuie să consider, că altfel… Chiar e o problemă play-off-ul. Trebuie să cadă două de acolo. Slobozia cade sigur, poate şi FC Argeş. Dar poţi să iei locul CFR-ului?

La titlu fac şi eu ca Rotaru: să nu retrogradăm, să luăm play-off-ul şi apoi să luăm titlul. Echipa nu joacă nimic şi n-ai curaj. Ăsta nu e joc, e ţurcă, nu fotbal. Nu se mişcă nimeni pe teren.

De ce să îi fac loc lui Olaru? Să dea toate mingile la adversar? Au strigat fanii „Demisia”? Eu nu pot să îi contrazic, au dreptate. Demisia la toată echipa şi la iarnă să o luăm de la zero.

Să luăm alţi jucători să jucăm. Radunovic nu mai e fotbalist. Şut nici el. Eu n-am mai văzut fotbalist să nu mai fie fotbalist. (n.r. Lăsaţi puterea celor de la echipă) Hai, că vă arde de glume! La revedere”, a spus Gigi Becali la Digisport.