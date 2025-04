Gigi Becali a pus tunurile pe un jucător după Universitatea Craiova – FCSB 0-0: “Nu mai joacă titular cu CFR Cluj”

Universitatea Craiova – FCSB s-a încheiat la egalitate, . Roş-albaştrii rămân lideri în SuperLiga şi după etapa a patra, cu 36 de puncte, dar CFR Cluj îi poate egala pe roş-albaştri, în cazul unui succes cu Rapid.

Gigi Becali a pus tunurile pe un jucător după Universitatea Craiova – FCSB 0-0: “Explicaţii pentru joc slab: George Popescu”

Gigi Becali a pus tunurile pe Tavi Popescu după meci. , decarul a fost schimbat la pauză. Patronul FCSB consideră că e nepregătit şi nu va mai fi titular cu CFR Cluj:

ADVERTISEMENT

“Şi noi am avut ocazie mare prin Gele. Trebuie să recunosc, în seara asta au fost mai buni ca noi. Explicaţii pentru joc mai slab: George Popescu…. Alta va fi exprimarea în următoarele zile. A reintrat Şut.

David Miculescu n-a contat în prima repriză şi asta s-a întâmplat. Una peste alta, trei puncte peste Craiova, trei peste CFR Cluj. Orice s-ar întâmpla, suntem pe primul loc.

ADVERTISEMENT

Ăsta e obiectivul. La fiecare meci, FCSB să fie pe primul loc. Aaa, că ne-am dori să ne ducem la şase puncte, normal. Dar ăsta e obiectivul. Să fim pe primul loc după fiecare etapă.

“Ei au considerat că arată bine la antrenamente. Octavian Popescu nu mai joacă cu CFR Cluj titular”

Ei au considerat că arată bine la antrenamente. Octavian Popescu nu mai joacă cu CFR Cluj titular. Normal că e mare diferenţă faţă de Toma. A avut două mingi şi pe alea le-a pierdut. N-a câştigat niciun duel.

ADVERTISEMENT

Nici pasele pe care le-a primit. A fost prea lent. Nu dau vina pe el, ci pe cei care credeau că poate face faţă. Toma mai vine în spate, mai dă, e altceva. Nu pierde mingea.

ADVERTISEMENT

Şi dacă îl bagi pe Musi, nu face faza defensivă deloc. Târnovanu, Cisotti iar şi Radunovic. Plus Ngezana. Ăştia mi-au plăcut. Creţu are o vârstă. Nu conta că are cartonaş galben”, a spus Gigi Becali la Primasport.