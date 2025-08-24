Gigi Becali a răbufnit după FCSB – Argeș 0-2. „Dormi pe teren. Te-am luat să dai gol”. Trei jucători, făcuți praf de patron

FCSB e în criz . Roș-albaștrii au cedat cu 0-2 pe Arena Națională în fața nou-promovatei FC Argeș. La finalul partidei, Gigi Becali a intrat în direct și a făcut praf trei jucători din lotul lui Elias Charalambous.

FCSB, de nerecunoscut în Superliga. Campioana României a suferit o nouă înfrângere

, iar piteștenii au profitat de spațiile uriașe lăsate de jucătorii lui Elias Charalambous. Au fost greșeli mari atât pe faza defensivă, cât și în apărare, iar lucrurile nu arată deloc bine înainte de returul cu Aberdeen.

Gigi Becali, nemilos după FCSB – FC Argeș 0-2. Ce l-a enervat pe omul de afaceri

Gigi Becali, patronul de la FCSB, nu găsește explicații pentru forma oribilă prin care trece echipa sa. Omul de afaceri a pus tunurile pe Dennis Politic și Denis Alibec, doi jucători care, în multe instanțe, au părut lenți. Cei doi nu au adus mai nimic pe faza ofensivă.

„Nu știu ce se întâmplă. Nu am nicio idee, de unde să am, ce să am? Fotbalul se joacă bărbătește și în viteză, nu joci previzibil, nu dai gol. Sigur am greșit schimbările. Decât să-l bagi pe Politic, care nu joacă nimic, mai bine îl lași pe Olaru, care mai greșește, dar joacă ceva.

Mai bine îl lași pe Cisotti decât să-l bagi pe Tavi Popescu. Astea sunt greșelile. Trebuia să jucăm cu Thiam de la început. Eu am vorbit cu ei, Meme mi-a spus: «Gigi, eu doar îți dau informații, că a fost foarte bine la antrenament.» Probabil că, dacă jucam cu Thiam, era altceva. Astea sunt greșelile pe care le-am făcut eu. Singurul jucător din teren în prima repriză a fost Tănase, nu poate să câștige singur un meci.

Au mai jucat Toma, Lixandru. Nu ai cum să câștigi meciuri doar cu ei, în 2-3 jucători. Alibec, dă mă gol, scapi singur, de-aia te-am luat. Te-am luat să dai gol unu contra unu cu portarul. Am vorbit cu Meme să-l băgăm pe Tavi că-l distrugem. L-am băgat, dar noi trebuia să câștigăm meciuri”, a declarat Gigi Becali.

„Am crezut că avem cea mai bună echipă”

În plus, omul de afaceri s-a luat și de fundașii de la FCSB. Mihai Popescu, Graovac și Ngezana comit, meci de meci, greșeli grave, iar adversarii o taxează pe campioana României, care pierde, de la o etapă la alta, puncte față de Universitatea Craiova.

„Tu ce faci, dormi îmbrăcat? Ăsta e joc de bărbați, nu facem circăraie cu mingea, să gâdilăm mingea. Ai 22-23 de ani, sari și câștigă mingea.

Graovac ăsta, dă, bă, cu capul, dai la adversar. Mai vine și Mihai Popescu, ce faci? Dai la adversar. După ce a dat pasă de gol, a mai dat și autogol. Respinge dacă vrei să respingi. N-a fost o minge grea.

Am crezut că avem cea mai bună echipă, am crezut că e Politic. Nu se poate să dormi pe teren și să fii fotbalist, trebuie să alergi pe teren. Nu știu dacă e fizic 100%, dacă dormi pe teren”, a mai spus Gigi Becali la