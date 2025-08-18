Gigi Becali a răbufnit în direct: „Cum să pui tu cătușe pe copilul meu? Bă, javră ordinară!”

Omul de afaceri aşa cum FANATIK a anunţat în exclusivitate. Subiectul a fost dezbătut şi în emisiunea FANATIK SUPERLIGA, unde şi a lansat un atac devastator.

Gigi Becali despre candidatura lui Gigi Neţoiu la Primăria Capitalei: „Cheltuie 2-3 milioane de euro şi or să-l facă praf”

Întrebat de moderatorul Horia Ivanovici care este părerea sa despre candidatura lui Gigi Neţoiu la Primăria Capitalei, Gigi Becali a spus: „Or să-l facă ăştia praf!” Patronul FCSB a întrebat apoi din partea cărui partid va candida Nețoiu, iar când a aflat că va fi independent a început să râdă cu poftă. „Nu mă bag, e prietenul meu. Nu pot să spun că are şanse, dar nici nu vreau să zic ceva împotriva lui. Neţoiu e un om cuminte”, a mai spus Becali.

Pe lângă banii cheltuiţi în campanie, Neţoiu va trebui însă să facă faţă atacurilor, avertizează Becali. „Poate n-are ce face. Cheltuie nişte bani, vreo două-trei milioane de euro, şi or să-l facă şi praf! Dar or să-l facă ţăndări!”, a spus el, la FANATIK SUPERLIGA.

În continuare, la preşedinţie s-a sfătuit cu avocatul său: „Când mi-a zis asta cu familia, i-am spus: ‘Da, ai dreptate!'”.

„Or să-l distrugă pe Neţoiu! Or să-l ducă să nu ia nici măcar 1%”

A fost momentul în care Gigi Becali a răbufnit, aducându-și aminte de un episod din această primăvară, când în public au apărut imagini cu fiica sa „cu cătuşe”. „Suntem luptători, Horia, dar tu n-ai văzut ordinarii? Javrele ordinare? Îți pun cătușe pe copil. E prea mult! Cum să pui cătușe pe fata unui om? Bă, ordinarilor! Bă, jagardele ordinare, infractori nenorociţi, chiar nu mai aveţi nicio limită? Îţi dai seama? În viaţa mea vreodată să-i mai iert eu p-ăia? Niciodată în viaţa mea! Deşi Domnul zice; Iartă! Da, iert, dar pe ăia niciodată în viaţa vieţilor mele!”, a răbufnit Gigi Becali, în direct.

„Dacă nu-i cu Georgescu omul, îi băgaţi cătuşe. Pleacă omul din AUR, îi băgaţi cătuşe. Pă voi creaţi ura. Ce aveau ei cu mine? Ce treabă aveam eu cu ei?”, a mai spus el.

Becali a făcut apoi o paralelă cu ce i s-ar putea întâmpla lui Gigi Neţoiu în campania electorală pentru Primăria Bucureştiului. „Or să-l nenorocească, or să-l distrugă. Or să-l ducă să nu ia nici măcar 1%. Că ei şi inventează! (…) Am plecat de la Nețoiu și uite unde am ajuns. Dar așa îi vor face, îl vor paradi de-l vor distruge”, a concluzionat Becali.