News

Gigi Becali a răbufnit în direct: „Cum să pui tu cătușe pe copilul meu? Bă, javră ordinară!”

Gigi Becali a avut o reacţie furibundă în direct la FANATIK SUPERLIGA într-o discuţie legată de candidatura lui Gigi Neţoiu la Primăria Capitalei
Daniel Spătaru
18.08.2025 | 13:53
Gigi Becali a rabufnit in direct Cum sa pui tu catuse pe copilul meu Ba javra ordinara
EXCLUSIV FANATIK
Gigi Becali a a luat foc în direct, după ce Gigi Neţoiu şi-a anunţat candidatura la Primăria Capitalei Foto: Fanatik

Omul de afaceri Gigi Neţoiu, fost finaţator al echipelor de fotbal Dinamo şi Universitatea Craiova şi-a anunţat în weekend candidatura la Primăria Capitalei aşa cum FANATIK a anunţat în exclusivitate. Subiectul a fost dezbătut şi în emisiunea FANATIK SUPERLIGA, unde Gigi Becali a răbufnit şi a lansat un atac devastator.

ADVERTISEMENT

Gigi Becali despre candidatura lui Gigi Neţoiu la Primăria Capitalei: „Cheltuie 2-3 milioane de euro şi or să-l facă praf”

Întrebat de moderatorul Horia Ivanovici care este părerea sa despre candidatura lui Gigi Neţoiu la Primăria Capitalei, Gigi Becali a spus: „Or să-l facă ăştia praf!” Patronul FCSB a întrebat apoi din partea cărui partid va candida Nețoiu, iar când a aflat că va fi independent a început să râdă cu poftă. „Nu mă bag, e prietenul meu. Nu pot să spun că are şanse,  dar nici nu vreau să zic ceva împotriva lui. Neţoiu e un om cuminte”, a mai spus Becali.

Pe lângă banii cheltuiţi în campanie, Neţoiu va trebui însă să facă faţă atacurilor, avertizează Becali. „Poate n-are ce face. Cheltuie nişte bani, vreo două-trei milioane de euro, şi or să-l facă şi praf! Dar or să-l facă ţăndări!”, a spus el, la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

În continuare, Becali a povestit că atunci când a vrut să candideze la preşedinţie s-a sfătuit cu avocatul său: „Când mi-a zis asta cu familia, i-am spus: ‘Da, ai dreptate!'”.

„Or să-l distrugă pe Neţoiu! Or să-l ducă să nu ia nici măcar 1%”

A fost momentul în care Gigi Becali a răbufnit, aducându-și aminte de un episod din această primăvară, când în public au apărut imagini cu fiica sa „cu cătuşe”. „Suntem luptători, Horia, dar tu n-ai văzut ordinarii? Javrele ordinare? Îți pun cătușe pe copil. E prea mult! Cum să pui cătușe pe fata unui om?  Bă, ordinarilor! Bă, jagardele ordinare, infractori nenorociţi, chiar nu mai aveţi nicio limită? Îţi dai seama? În viaţa mea vreodată să-i mai iert eu p-ăia? Niciodată în viaţa mea! Deşi Domnul zice; Iartă! Da, iert, dar pe ăia niciodată în viaţa vieţilor mele!”, a răbufnit Gigi Becali, în direct.

ADVERTISEMENT
ADN-ul are o „dată de expirare”. Secretele despre sănătatea umană pe care le-a...
Digi24.ro
ADN-ul are o „dată de expirare”. Secretele despre sănătatea umană pe care le-a scos la iveală un studiu despre proteinele antice

Dacă nu-i cu Georgescu omul, îi băgaţi cătuşe. Pleacă omul din AUR, îi băgaţi cătuşe. Pă voi creaţi ura. Ce aveau ei cu mine? Ce treabă aveam eu cu ei?”, a mai spus el.

ADVERTISEMENT
La doar 24 de ani, fiica lui Adrian Ilie poate deveni una dintre...
Digisport.ro
La doar 24 de ani, fiica lui Adrian Ilie poate deveni una dintre cele mai bogate femei din România

Becali a făcut apoi o paralelă cu ce i s-ar putea întâmpla lui Gigi Neţoiu în campania electorală pentru Primăria Bucureştiului. „Or să-l nenorocească, or să-l distrugă. Or să-l ducă să nu ia nici măcar 1%. Că ei şi inventează! (…) Am plecat de la Nețoiu și uite unde am ajuns. Dar așa îi vor face, îl vor paradi de-l vor distruge”, a concluzionat Becali.

ADVERTISEMENT
Călătoria în străinătate cu copiii minori va fi simplificată. Ce trebuie să știe...
Fanatik
Călătoria în străinătate cu copiii minori va fi simplificată. Ce trebuie să știe însoţitorii acestora
Salariile ANRE, ASF și ANCOM vor fi reduse cu 30%. Ce alte măsuri...
Fanatik
Salariile ANRE, ASF și ANCOM vor fi reduse cu 30%. Ce alte măsuri pregătește Guvernul Bolojan 
Percheziţii în Vâlcea, la poliţişti suspectaţi că au luat mită. Aceștia modificau în...
Fanatik
Percheziţii în Vâlcea, la poliţişti suspectaţi că au luat mită. Aceștia modificau în sistem perioada de suspendare a permiselor de conducere
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Daniel Spătaru
Daniel Spătaru este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presă la Sportul Românesc, în 1997, iar în aprilie 1998 și-a continuat munca de jurnalist la secția Sport a ziarului Cotidianul. Și-a început cariera în online în 2009, la realitatea.net, iar din 2011 a lucrat pentru romaniatv.net.
Parteneri
Pentru prima dată, Emil Grădinescu a vorbit deschis despre eticheta 'sclavul lui Gigi...
iamsport.ro
Pentru prima dată, Emil Grădinescu a vorbit deschis despre eticheta 'sclavul lui Gigi Becali'
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Nu rata numărul 1046 al revistei Taifasuri!
  • Pachet special: revista + 3 CD-uri, la superpreţul de 19,99 lei
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Interviu de colectie cu Cezara Dafinescu despre preţul succesului
  • Farmacia verde, sănătate, dietă, frumuseţe şi multe altele
Acum la toate punctele de presă din România!