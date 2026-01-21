Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Gigi Becali a răbufnit în direct la adresa FRF: „Distrugeți fotbalul românesc! Ați înnebunit cu toții!?”

Gigi Becali atacă extrem de dur Federația Română de Fotbal. Patronul celor de la FCSB spune că, prin regulile lor, cei de la FRF distrug fotbalul românesc.
Adrian Baciu
21.01.2026 | 14:10
Gigi Becali a rabufnit in direct la adresa FRF Distrugeti fotbalul romanesc Ati innebunit cu totii
EXCLUSIV FANATIK
Gigi Becali, noi atacuri la FRF privind regula U21. Sursa foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Gigi Becali, patronul campioanei din SuperLiga, FCSB, tună și fulgeră împotriva Federației Române de Fotbal. Regula impusă de FRF pe prima scenă a fotbalului românesc care îl revoltă pe omul de afaceri aflat în fruntea celui mai bogat club din țară.

Gigi Becali, revoltat de faptul că FRF menține regula U21: „Distrugeți fotbalul românesc! Ați înnebunit cu toții!?”

Într-o perioadă în care FCSB tremură serios pentru accederea în play-off, Gigi Becali are mari probleme să găsească un jucător eligibil pentru regula U21 și care să și confirme în echipa lui Elias Charalambous. Nici Toma, nici Cercel și nici Stoian nu îi sunt pe plac șefului campioanei.

ADVERTISEMENT

Astfel, omul de afaceri revine cu critici la adresa FRF, forul fotbalistic care impune tuturor cluburilor să folosească un jucător de sub 21 de ani pe parcursul unui meci întreg. În opinia lui Becali, prin menținerea acestui regulament, Federația nu face decât să scadă și să distrugă valoarea fotbalului românesc.

Asta e o tâmpenie (n.r regula U21). Părerea mea este că ei scad valoarea fotbalului românesc, o distrug, cu Under-ul ăsta. Pentru că noi nu putem să facem, nu putem să facem fotbal, nu putem să avem fotbal spectacol. Ei vor să le creștem noi jucători noi jucători. Creșteți bă jucători!

ADVERTISEMENT
Mai mulți democrați cer demiterea lui Trump menționând o prevedere a Constituției care...
Digi24.ro
Mai mulți democrați cer demiterea lui Trump menționând o prevedere a Constituției care nu a mai fost invocată până acum

Eu vreau să fac spectacol, ca să vină oamenii la meciuri și să iau bani de bilete. Dă-mi tu bani din bilete, nebunule! Dă-mi bani din calificări. Ești nebun sau ați înnebunit cu toții? Spun asta din adâncul inimii. Profită de faptul că e în România. Că nu există țară cu astfel de regulă, numai România există. Că cineva, federația, vine și te obligă că este stăpân.

ADVERTISEMENT
Întrebată despre ordinul lui Putin, Sabalenka nu s-a ferit de cuvinte
Digisport.ro
Întrebată despre ordinul lui Putin, Sabalenka nu s-a ferit de cuvinte

Federația este slujitor, federația slujește. Așa este în toată lumea asta. Chiar și la ultimele țări din Africa, federația slujește, chiar în țările dictatoriale. Federația slujește, nimeni nu face asta, ca în România”, a spus Becali, la FANATIK SUPERLIGA.

Gigi Becali, mesaj direct pentru Răzvan Burleanu: „Distrugi fotbalul cu Under-ul”

Gigi Becali face un apel direct la cei mai importanți oameni din Federație, în frunte cu Răzvan Burleanu. „Eu mai țin la Burleanu. Mie îmi place de el. Băi, dar băi Răzvan, îți spun prietenește, tu ești băiat bun. Vezi că distrugi fotbalul cu Under-ul, măi tată. Nu mai vreau să spun altele că sunt băieți buni și Vochin, și Stoichiță.

ADVERTISEMENT

Bă, dar distrugeți mă, tată, fotbalul. Terminați mă cu prostia, lăsați fotbalul să fie fotbal mă. Nu să impuneți voi ce vreți voi, ambițiile voastre, am pus noi regulă, nu scoatem că demonstrăm că suntem noi tari. Demonstrați că sunteți voi tari. Cât o să fiți mă tari. O să mai fiți cât?”, a mai punctat Becali, la emisiunea de la FANATIK.

Gigi Becali a răbufnit în direct la adresa FRF: „Distrugeți fotbalul românesc! Ați înnebunit cu toții!?”

Andrei Borza ar putea părăsi SuperLiga! Ultimele detalii despre un posibil transfer: „Mai...
Fanatik
Andrei Borza ar putea părăsi SuperLiga! Ultimele detalii despre un posibil transfer: „Mai așteptăm un meci sau două. Rapid trebuie să se miște repede”
FCSB și CFR Cluj, „la pachet” în play-out?! Cum ar putea arăta Top...
Fanatik
FCSB și CFR Cluj, „la pachet” în play-out?! Cum ar putea arăta Top 6 în SuperLiga la finalul sezonului regulat. Toate calculele și programul
Gigi Mustață, mesaj categoric după ce Olimpiu Moruțan a „trădat” FCSB și a...
Fanatik
Gigi Mustață, mesaj categoric după ce Olimpiu Moruțan a „trădat” FCSB și a mers la Rapid: „Putem noi să-l luăm cu japca?”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
Parteneri
Fostul atacant de la Dinamo a izbucnit: 'Copiii stau cu gândaci în spitale...
iamsport.ro
Fostul atacant de la Dinamo a izbucnit: 'Copiii stau cu gândaci în spitale și tu faci stadioane! Au trecut 10 ani de la Colectiv, au spus că o să facă spital de arși'
Anunțul Vioricăi Dăncilă zguduie tot! Nimeni nu se aștepta să audă așa cuvinte...
viva.ro
Anunțul Vioricăi Dăncilă zguduie tot! Nimeni nu se aștepta să audă așa cuvinte chiar de la ea: "Se roagă să..." Apoi, a făcut public un detaliu care a devenit clar subiectul anului: "Eu nu mi-am plătit niciodată un..."
Rețeta bancherului de succes. Minunile financiare și legăturile de afaceri ale șefului BNR...
Jurnalul.ro
Rețeta bancherului de succes. Minunile financiare și legăturile de afaceri ale șefului BNR Dolj
Crimă terifiantă în Timiș. Un băiat de 15 ani a fost ucis și...
adevarul.ro
Crimă terifiantă în Timiș. Un băiat de 15 ani a fost ucis și îngropat de alți doi minori, în curtea unuia dintre ei
Sorin Grindeanu îl atacă public pe Tudor Chirilă! Multe s-au spus pe scena...
unica.ro
Sorin Grindeanu îl atacă public pe Tudor Chirilă! Multe s-au spus pe scena politică din România, dar la așa ceva chiar nu s-ar fi așteptat cineva! „Nu vă supărați, sunt oameni care au făcut facultăți, doctorate plagiate sau neplagiate”. Ce l-a deranjat atât de mult pe liderul PSD
Cum ar fi încercat să îşi acopere urmele ce doi copii din Timiş...
Observatornews.ro
Cum ar fi încercat să îşi acopere urmele ce doi copii din Timiş suspectaţi că au omorât un băiat de 15 ani
Cum a ajuns în faliment românul celebru care cheltuia 20.000 de euro pe...
as.ro
Cum a ajuns în faliment românul celebru care cheltuia 20.000 de euro pe seară în club! Ce a ajuns să facă acum
Ororile prin care a trecut tânăra ținută sclavă de șeful ISIS: „Soția lui...
Libertatea.ro
Ororile prin care a trecut tânăra ținută sclavă de șeful ISIS: „Soția lui era chiar mai rea decât el”
BAROMETRUL Informat.ro - INSCOP Research: 40.9% dintre alegători ar vota cu AUR, 18.2%...
informat.ro
BAROMETRUL Informat.ro - INSCOP Research: 40.9% dintre alegători ar vota cu AUR, 18.2% cu PSD, 13...
Încă o DEMITERE bombă la ProTV, după Măruță! Altă vedetă pusă pe liber....
RTV.NET
Încă o DEMITERE bombă la ProTV, după Măruță! Altă vedetă pusă pe liber. Vestea a venit ca un șoc: A fost foarte greu când am aflat. Mă simțeam așa de bine aici. Au fost lacrimi multe
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!