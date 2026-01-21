Gigi Becali a răbufnit în direct la adresa FRF: „Distrugeți fotbalul românesc! Ați înnebunit cu toții!?”

ADVERTISEMENT

Gigi Becali, patronul campioanei din SuperLiga, FCSB, tună și fulgeră împotriva Federației Române de Fotbal. Regula impusă de FRF pe prima scenă a fotbalului românesc care îl revoltă pe omul de afaceri aflat în fruntea celui mai bogat club din țară.

Gigi Becali, revoltat de faptul că FRF menține regula U21: „Distrugeți fotbalul românesc! Ați înnebunit cu toții!?”

Într-o perioadă în care FCSB tremură serios pentru accederea în play-off, Gigi Becali are mari probleme să găsească un jucător eligibil pentru regula U21 și care să și confirme în echipa lui Elias Charalambous. Nici Toma, nici Cercel și nici Stoian nu îi sunt pe plac șefului campioanei.

, forul fotbalistic care impune tuturor cluburilor să folosească un jucător de sub 21 de ani pe parcursul unui meci întreg. În opinia lui Becali, prin menținerea acestui regulament, Federația nu face decât să scadă și să distrugă valoarea fotbalului românesc.

„Asta e o tâmpenie (n.r regula U21). Părerea mea este că ei scad valoarea fotbalului românesc, o distrug, cu Under-ul ăsta. Pentru că noi nu putem să facem, nu putem să facem fotbal, nu putem să avem fotbal spectacol. Ei vor să le creștem noi jucători noi jucători. Creșteți bă jucători!

Eu vreau să fac spectacol, ca să vină oamenii la meciuri și să iau bani de bilete. Dă-mi tu bani din bilete, nebunule! Dă-mi bani din calificări. Ești nebun sau ați înnebunit cu toții? Spun asta din adâncul inimii. Profită de faptul că e în România. Că nu există țară cu astfel de regulă, numai România există. Că cineva, federația, vine și te obligă că este stăpân.

Federația este slujitor, federația slujește. Așa este în toată lumea asta. Chiar și la ultimele țări din Africa, federația slujește, chiar în țările dictatoriale. Federația slujește, nimeni nu face asta, ca în România”, a spus Becali, la FANATIK SUPERLIGA.

Gigi Becali, mesaj direct pentru Răzvan Burleanu: „Distrugi fotbalul cu Under-ul”

, în frunte cu Răzvan Burleanu. „Eu mai țin la Burleanu. Mie îmi place de el. Băi, dar băi Răzvan, îți spun prietenește, tu ești băiat bun. Vezi că distrugi fotbalul cu Under-ul, măi tată. Nu mai vreau să spun altele că sunt băieți buni și Vochin, și Stoichiță.

Bă, dar distrugeți mă, tată, fotbalul. Terminați mă cu prostia, lăsați fotbalul să fie fotbal mă. Nu să impuneți voi ce vreți voi, ambițiile voastre, am pus noi regulă, nu scoatem că demonstrăm că suntem noi tari. Demonstrați că sunteți voi tari. Cât o să fiți mă tari. O să mai fiți cât?”, a mai punctat Becali, la emisiunea de la FANATIK.