Gigi Becali a răbufnit la adresa unui mare partid: „Trebuie spulberați. Sunt cu toate nenorocirile pământului”

ADVERTISEMENT

Finanțatorul FCSB, Gigi Becali, a lansat un atac dur la adresa USR și a progresiștilor din România că aceștia trebuie „spulberați” din viața publică. Omul de afaceri a recunoscut că omul momentului, Cătălin Drulă, candidat la alegerile pentru Primăria Capitalei, este inteligent, însă din punctul lui de vedere, faptul că face parte din mișcarea „rezist” nu îl ajută.

Gigi Becali, atac dur la adresa USR: „Nu au legătură cu ortodoxismul. Sunt cu toate nenorocirile”

„Drulă, de exemplu, ca băiat deștept mie îmi place. Numai că el dacă e rezist. Ei reziștii trebuie spulberați în România. L-am ascultat recent, mi-a plăcut, ambițios, a zis că nu face lucruri politicianiste, un tânăr. Singura problemă a lui este că este rezist. Ei sunt sataniști, adică soroșiști, adică nu au legătură cu noi, cu românii, cu ortodoxismul.

ADVERTISEMENT

Sunt împotriva bisericii, împotriva credinței, cu LGBT, cu toate nenorocirile pământului. Noi, care nu ne convine asta, degeaba sunteți băieți tineri și deștepți. Nouă ne pasă de credința neamului și după aia inteligența voastră. Au fost unii care au făcut chiar mari erezii, cu niște afirmații împotriva domnului nostru Iisus Hristos”, a declarat politicianul.

Gigi Becali a mai declarat că a vrut să le dea o lecție celor din mișcarea „rezist” printre care se afla și Maia Sandu. Omul de afaceri a fost deranjat de faptul că în biserică „o femeie” a fost pusă în fața lui, motiv pentru care, spune că s-a ridicat și s-a pus în fața „reziștilor”, chiar și în fața președintelui Nicușor Dan.

ADVERTISEMENT

Patronul FCSB: „Eu stau și în fața lui Nicușor Dan, că eu sunt Becali”

„Se duc în catedrală pentru că caută populismul. Biserica, ca să n-aibă incidente, a dat toată organizarea la SPP, și SPP-ul a organizat acolo și m-a pus pe rândul trei. În Catedrala Neamului, o femeie, Maia Sandu, în fața mea? Atunci eu m-am ridicat și am zis că o să stau în fața reziștilor de la Guvern, un metru în fața lor, ca eu să stau și în fața lui Nicușor Dan și la toți reziștii, că eu sunt Becali”, a mai declarat Gigi Becali la

ADVERTISEMENT

În același timp, din USR pentru faptul că partidul este condus de Dominic Fritz, pe care l-a numit „un neamț”, spunând că românii nu ajung în funcții de conducere. Politicianul consideră că USR ar fi trebuit să aleagă un lider român, cum ar fi chiar Cătălin Drulă sau un alt membru al partidului, cum ar fi ministrul mediului, Diana Buzoianu. Gigi Becali a subliniat clar că Dominic Fritz nu avea ce să caute la cârma unui partid românesc.