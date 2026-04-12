Gigi Becali a rămas fără permis chiar în ziua de Paște! Cu ce viteză a fost prins patronul de la FCSB

Gabriel-Alexandru Ioniță
12.04.2026 | 15:10
Gigi Becali a rămas fără permis în ziua de Paște. Foto: colaj Fanatik
Gigi Becali a rămas fără permisul de conducere chiar în ziua de Paște. Patronul de la FCSB a fost depistat de Poliția Rutieră circulând cu o viteză mult peste limita legală admisă în zona respectivă. Astfel, omul de afaceri, care în trecutul apropiat s-a mai confruntat cu o astfel de problemă, dar a reușit să amâne verdictul final după ce a făcut în acest sens un demers în instanță, de data aceasta nu a mai putut scăpa de acest deznodământ.

Potrivit cancan.ro, Becali a fost prins circulând cu 106 kilometri pe oră într-o zonă locuită din Pipera, aproape de reședința sa, unde, cel mai probabil, limita legală era de doar 50 de kilometri pe oră. După cum s-a notat anterior, nu este prima problemă de acest gen avută de finanțatorul campioanei României în ultimul timp.

În mai 2025, permisul său de conducere a fost suspendat pentru o perioadă de 90 de zile. Și atunci, a fost prins circulând cu o viteză aproape similară, de 105 kilometri pe oră, într-o zonă în care limita era de 50 de kilometri pe oră. El a atacat însă ulterior decizia, susținând că polițiștii respectivi s-ar fi poziționat, în mod intenționat, la limita dintre 50 și 60 de kilometri pe oră, tocmai pentru a forța sancțiunea constituită de suspendarea carnetului pentru 90 de zile. În cazul în care ar fi fost depistat cu viteza respectivă în arealul în care limita era de 60 de kilometri pe oră, atunci Gigi Becali ar fi fost nevoit să achite doar o amendă.

Gigi Becali a mai avut recent o astfel de speță. A atacat în instanță, a pierdut primul termen și mai are posibilitatea apelului

La începutul lunii martie, patronul de la FCSB a pierdut în primă instanță acest proces cu Poliția Rutieră. El mai are însă acum posibilitatea unui apel. Doar că speța petrecută acum ar urma să complice destul de mult lucrurile pentru el, astfel încât sunt șanse mari să rămână cu permisul suspendat. „Mi-au luat carnetul ieri. Ei stau la șmecherie acolo la pod, este 50 (n.r.- km/h limita de viteză), până la 100 ai voie, ca să nu-ți ia carnetul. Și eu am intrat în depășire și aveam 105. 105, cu mașina mea, e fleac, nu e mare viteză. O să cer expertiză în instanță, pentru că unde stau ei (n.r. polițiștii cu radarul) e între limita de 60 și 50.

Este Ormuz pentru SUA ceea ce a fost criza Suez pentru Marea Britanie...
Digi24.ro
Este Ormuz pentru SUA ceea ce a fost criza Suez pentru Marea Britanie în 1956? Asemănări, deosebiri și pericole pentru ordinea mondială

E Herăstrău și după aia, pe pod, e 50. O să le arăt că eu puteam până la 110. I-am spus și mi-a zis: «Ce, e ilegal? Păi, nu e ilegal, dar e normal să facem prevenție, nu să stăm să pândim oamenii». Mi-au zis oamenii «Nea Gigi, ce să-ți fac?». Nu mai poți să faci șmecherii, te filmează. Erau combinați, de la alte secții, că altfel îi dădeam carnetul altuia, să i-l ia altuia. Uite, ia-l pe ăsta! De ce să fie glumă? Cum nu e voie? Prinde-mă dacă nu e voie!

La revedere, permis! Cu cât gonea Gigi Becali în Pipera, în prima zi...
Digisport.ro
La revedere, permis! Cu cât gonea Gigi Becali în Pipera, în prima zi de Paște

Mă duc în instanță și judecătorul: «A depășit cu 5 km/h, are mașina pe care o are, a depășit ca să evite un accident…». Sunt circumstanțe. Și zice judecătorul: «Bine, mă, pentru 5 km/h îi iei carnetul? Dă-i-l înapoi!». O să dureze un an-doi procesul. Să vedem dacă eram eu la volan, vreau să văd filmul. Îmi dă carnetul (n.r.- pe perioada procesului) și mă judec doi ani”, a explicat Gigi Becali la momentul respectiv prima speță, în direct la FANATIK SUPERLIGA. 

El este românul a cărui avere putea să năucească Europa. Țiriac, frații Pavăl...
Fanatik
El este românul a cărui avere putea să năucească Europa. Țiriac, frații Pavăl de la Dedeman și Dineș nici nu se apropiau de banii lui
Cum a ajuns un cal în vestiarul Rapidului. „Joc cu Dinamo duminică și...
Fanatik
Cum a ajuns un cal în vestiarul Rapidului. „Joc cu Dinamo duminică și n-am 11 jucători, bă, nenorociților”
Naționala României, înfrângere chiar în ziua de Paște în drumul spre Campionatul European!
Fanatik
Naționala României, înfrângere chiar în ziua de Paște în drumul spre Campionatul European!
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
